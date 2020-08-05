«Вероятность высока» — Илон Маск о выпуске уменьшенной версии Tesla Cybertruck для Европы

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Tesla, как известно, отказалась делать серийный пикап Cybertruck компактнее (его прототип оказался слишком большим для стандартного гаража), но это вовсе не означает, что уменьшенная версия бронепикапа никогда не увидит свет. В компании, напротив, рассматривают возможность выпуска уменьшенной, компактной версии грузовика для рынка Европы. И сейчас вероятность выпуска мини-пикапа Cybertruck оценивается как очень высокая. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в одном из недавних твитов.

Напомним, Маск представил пикап Cybertruck в весьма необычном футуристическом дизайне на презентации в Лос-Анджелесе 22 ноября. После этого все только и обсуждали (до сих пор обсуждают), как главный дизайнер Франц фон Хольцхаузен случайно разбил пуленепробиваемое стекло автомобиля (позже компания удачно обыграла эту историю), и сам полигональный дизайн автомобиля словно из видеоигр 1990-х годов. Ранее Маск объяснил оба момента.

Представленный прототип Cybertruck имеет размеры 5,9х2,03х1,9 м, угол переднего свеса до 35 градусов, угол заднего свеса 28 градусов и дорожный просвет около 0,4 м.

Highly likely down the road — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2020

Такой ответ Маск дал на вопрос одного из пользователей в треде с обсуждением статьи издания CleanTechnica, цитирующей заявление главы Tesla, что Cybertruck — идеальная машина на случай апокалипсиса (Маск что-то знает?).

Другой пользователь возразил, что куда важнее в современных реалиях уменьшить ширину, а не длину. Глава Tesla с ним согласился.

True — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2020

Пока нет даже предполагаемых сроков выхода уменьшенной версии Cybertruck для Европы.

По плану, серийное производство Tesla Cybertruck начнется в 2021 году на новом заводе Gigafactory 5 в Остине, штат Техас. Если верить недавним оценкам аналитиков, объем заказов на Cybertruck уже превысил 650 тыс. штук. Также на этом заводе будут производиться кроссоверы Model Y, седаны Model 3 для Восточного побережья США и тягачи Tesla Semi.

Всего планируется три версии Tesla Cybertruck, отличающиеся количеством моторов — одним, двумя и тремя (базовая — заднеприводная, средняя и топовая — полноприводные), и дальностью хода на одной зарядке — 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно. Первыми выйдут более дорогие версии с двумя ($49,900) и тремя моторами ($69,900), тогда как народный Cybertruck ($39,900) задержится минимум до конца 2022 года.

Ранее Илон Маск также допустил возможность превращения Tesla Cybertruck в амфибию.