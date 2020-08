«Вероятность высока» — Илон Маск о выпуске уменьшенной версии Tesla Cybertruck для Европы

Tesla, как известно, отказалась делать серийный пикап Cybertruck компактнее (его прототип оказался слишком большим для стандартного гаража), но это вовсе не означает, что уменьшенная версия бронепикапа никогда не увидит свет. В компании, напротив, рассматривают возможность выпуска уменьшенной, компактной версии грузовика для рынка Европы. И сейчас вероятность выпуска мини-пикапа Cybertruck оценивается как очень высокая. Об этом глава компании Илон Маск сообщил в одном из недавних твитов.

Напомним, Маск представил пикап Cybertruck в весьма необычном футуристическом дизайне на презентации в Лос-Анджелесе 22 ноября. После этого все только и обсуждали (до сих пор обсуждают), как главный дизайнер Франц фон Хольцхаузен случайно разбил пуленепробиваемое стекло автомобиля (позже компания удачно обыграла эту историю), и сам полигональный дизайн автомобиля словно из видеоигр 1990-х годов. Ранее Маск объяснил оба момента.

Представленный прототип Cybertruck имеет размеры 5,9х2,03х1,9 м, угол переднего свеса до 35 градусов, угол заднего свеса 28 градусов и дорожный просвет около 0,4 м.

Highly likely down the road

— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2020