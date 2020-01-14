Tesla придумала, как обыграть провальные испытания бронированного стекла пикапа Cybertruck, и при этом еще заработать





Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск всегда славился умением зарабатывать на мерче — вспомнить хотя бы наделавшие в свое время немало шума огнеметы The Boring Company Flamethrower и кирпичи из породы, добываемой при создании туннелей. А сколько было сопутствующей продукции Tesla и не сосчитать, от портативных аккумуляторов и беспроводных зарядников Tesla Wireless Charger до серии досок для серфинга.

Свежее пополнение в ассортименте магазина обыгрывает один из самых запомнившихся моментов недавней презентации футуристического пикапа Tesla — да, вы угадали, речь о провальном испытании пуленепробиваемого стекла металлическим шаром. Новым продуктом является «пуленепробиваемая» футболка с фотоотпечатком того самого следа на стекле пикапа, породившего массу шуток. То есть, самоирония как она есть. И в целом это весьма удачный ход.

Стоимость футболки в онлайн-магазине Tesla — $35. Кроме футболки в магазине есть и другая продукция с характерной Cybertruck символикой, но она более скучная.

Учитывая, сколько людей оставили заказы на Cybertruck, а также то, что акции Tesla сейчас находятся на «бычьем» рынке, очевидно, что спрос на эту продукции будет немалый.

Источник: Tesla