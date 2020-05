Илон Маск и Джей Лено проехались на Tesla Cybertruck по тестовому тоннелю под Лос-Анджелесом

Не успели улечься страсти вокруг первого пилотируемого полета SpaceX Crew Dragon, который, как известно, перенесли на эту субботу, 30 мая, из-за неблагоприятных погодных условий, как небезызвестный Илон Маск дал новый повод для шуток, новых мемов и оживленных обсуждений в соцсетях. В свежем выпуске шоу Jay Leno’s Garage на CNBC его ведущий и коллекционер машин Джей Лено посетил штаб-квартиру SpaceX — и проехался на знаменитом Cybertruck тестовым тоннелем под Лос-Анджелесом, который прорыла другая компания Маска (The Boring Company).

Напомним, Маск представил пикап Cybertruck в весьма необычном футуристическом дизайне на презентации в Лос-Анджелесе 22 ноября. После этого все только и обсуждали (до сих пор обсуждают), как главный дизайнер Франц фон Хольцхаузен случайно разбил пуленепробиваемое стекло автомобиля (позже компания удачно обыграла эту историю), и сам полигональный дизайн автомобиля словно из видеоигр 1990-х годов. Ранее Маск объяснил оба момента.

Ролик начинается с того, как главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен подгоняет Cybertruck к Маску и Лено, после чего они принимаются активно обсуждать дизайн авто. После демонстрации работы электропривода стальной крышки багажника Лено спрашивает насколько прочной она является. Франц фон Хольцхаузен отвечает, что достаточно, чтобы выдержать человека, Маск забирается на нее, чтобы доказать это. Затем все они вместе отправляются на тест-драйв к тоннелю.

В итоге Cybertruck благополучно впервые проехался тоннелем, несмотря на опасения Маска, связанные со слишком большими габаритами, после чего машина на специальной платформе-лифте поднялась на поверхность. По словам Маска, в будущем автомобили будут перемещаться по тоннелям в полностью автономном режиме.

Интересный момент — Маск, отвечая на вопрос о том, чтобы он хотел изменить в Cybertruck, сказал, что пикап следовало бы сделать на 5% компактнее, добавив, что серийная машина будет легко въезжать в стандартный гараж. Этот выпуск снимали в январе, но 23 мая Маск заявил в одном из твитов, что Cybertruck сохранит прежние размеры.

Reviewed design with Franz last night. Even 3% smaller is too small. Will be pretty much this size. We’ll probably do a smaller, tight world truck at some point.

— Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2020