Илон Маск допустил возможность превращения Tesla Cybertruck в амфибию. Похоже, ему не дает покоя детская мечта

Илон Маск, кроме прочего, известен своим чувством юмора — в своем твиттере он нередко выдвигает безумные идеи, преподнося это все в виде шуток. Однако затем оказывается, что на самом деле в том или другом вопросе предприниматель был вполне серьезен и только притворялся, что шутит. В одном из своих последних твитов глава Tesla намекнул на возможность создания версии Cybertruck, которая сможет передвигаться не только по земле (суше), но и по воде.

Отвечая на прошлогоднее CGI-видео, изображающее Cybertruck в качестве лодки, Илон Маск написал следующее: «Думаю, мы могли бы сделать это реальностью».

I think we could make that work

