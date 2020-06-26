Илон Маск допустил возможность превращения Tesla Cybertruck в амфибию. Похоже, ему не дает покоя детская мечта





Илон Маск, кроме прочего, известен своим чувством юмора — в своем твиттере он нередко выдвигает безумные идеи, преподнося это все в виде шуток. Однако затем оказывается, что на самом деле в том или другом вопросе предприниматель был вполне серьезен и только притворялся, что шутит. В одном из своих последних твитов глава Tesla намекнул на возможность создания версии Cybertruck, которая сможет передвигаться не только по земле (суше), но и по воде.

Отвечая на прошлогоднее CGI-видео, изображающее Cybertruck в качестве лодки, Илон Маск написал следующее: «Думаю, мы могли бы сделать это реальностью».

I think we could make that work — Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2020

Шутка это или Tesla всерьез рассматривает подобную возможность, пока остается гадать. Как уже было сказано, с Маском никогда не угадаешь. Однако здесь важно отметить, что глава Tesla не впервые поднимает тему создания серийного автомобиля-субмарины. Что примечательно, в случае с пикапом Cybertruck есть скрытый смысл.

Знаменитый Lotus Esprit S1 — один из самых ярких примеров отличительного «клиновидного» дизайна, характерного Cybertruck. Эта модель была одним из источников вдохновения для дизайн-команды Cybertruck. Маск впервые увидел Lotus Esprit S1 в детстве, когда смотрел фильм «Шпион, который меня любил» — десятую картину о Джеймсе Бонде, вышедшую в 1977 году. В 2013-м он даже купил один из автомобилей, использовавшихся для съемок картины, за 997 тысяч долларов. Тогда он рассказывал о впечатлениях от фильма:

«Когда я был ребенком и жил в Южной Африке, меня поражало, как Джеймс Бонд в „Шпионе, который меня любил“ съезжает на своем Lotus Esprit с пирса, нажимает кнопку — и машина превращается в подводную субмарину. Я был разочарован, узнав, что она на самом деле не может трансформироваться. Я намерен сделать так, чтобы электрическая силовая установка Tesla на самом деле позволяла автомобилям плавать под водой».

Здесь также будет уместно вспомнить, как в 2016 году Илон Маск, комментируя ролик с Tesla Model S, сплавляющейся через затопленный туннель в Казахстане, заявил, что на самом деле автомобили Tesla могут неплохо плавать. Что интересно, в 2015 году одно из обновлений принесло скрытую функцию Tesla Model S — зажав T на тачскрине автомобиля и введя код 007, можно было попасть в панель управления автомобиля-субмарины Джеймса Бонда.

Как бы там ни было, этот твит явно указывает, что предприниматель до сих пор не отказался от идеи создания машины-амфибии.

Если верить недавней оценке аналитика Wedbush Securities Дана Айвса, количество заказов на Tesla Cybertruck уже могло превысить отметку в 650 тыс. штук. Tesla планирует начать производство Cybertruck в 2021 году. Завод, на котором планируется производить Cybertruck, еще не построен. Сейчас все указывает на то, что предприятие расположится в Техасе.