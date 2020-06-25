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По данным аналитиков объем предзаказов электропикапа Tesla Cybertruck уже превысил отметку 650 тыс.

По данным аналитиков объем предзаказов электропикапа Tesla Cybertruck уже превысил отметку 650 тыс.

По данным аналитиков объем предзаказов электропикапа Tesla Cybertruck уже превысил отметку 650 тыс.


В фантастическом фильме «Первому игроку приготовиться», сюжет которого разворачивается в 2045 году, основными средствами передвижения в реальном мире были электромобили Nissan Leaf (причем первого поколения), квадроциклы Renault Twizy и сити-кары Mitsubishi I-MiEV. Однако с учетом количества предзаказов на электрический «кибертрак» Tesla Cybertruck люди будущего скорее будут использовать это практично-футуристичное детище Илона Маска.

Официальных данных от Tesla нет, однако уважаемый аналитик Дэниел Айвс из компании Wedbush в отчете инвесторам отметил, что число заказов Tesla Cybertruck уже превысило отметку 650 тысяч (в конце ноября прошлого года их было только 200 тыс.).

Он ожидает, что в первый полный год серийного производства компания Илона Маска сможет собрать и отправить покупателям порядка 175-200 тысяч экземппляров электрического пикапа. Если оценки верны, то только на удовлетворение текущего спроса уйдет порядка трех лет. Для сравнения, в 2019 году Tesla смогла поставить на рынок 367,5 тыс. электромобилей.

Напомним, что Tesla планирует начать производство Cybertruck в 2021 году на новом заводе Cybertruck Terafactory в Техасе (США). В данный момент анонсировано три конфигурации Tesla Cybertruck, отличающиеся количеством моторов — одним, двумя и тремя (базовая — заднеприводная, средняя и топовая — полноприводные) и дальностью хода на одной зарядке — 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно.

Первыми выйдут более дорогие версии с двумя ($49,900) и тремя моторами ($69,900), тогда как «народный» Cybertruck ($39,900) задержится минимум до конца 2022 года. В феврале этого года Маск заявил, что Tesla обеспечена заказами на Cybertruck на три-четыре года вперед.

Источник: InsideEV’s

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