По данным аналитиков объем предзаказов электропикапа Tesla Cybertruck уже превысил отметку 650 тыс.





В фантастическом фильме «Первому игроку приготовиться», сюжет которого разворачивается в 2045 году, основными средствами передвижения в реальном мире были электромобили Nissan Leaf (причем первого поколения), квадроциклы Renault Twizy и сити-кары Mitsubishi I-MiEV. Однако с учетом количества предзаказов на электрический «кибертрак» Tesla Cybertruck люди будущего скорее будут использовать это практично-футуристичное детище Илона Маска.

Официальных данных от Tesla нет, однако уважаемый аналитик Дэниел Айвс из компании Wedbush в отчете инвесторам отметил, что число заказов Tesla Cybertruck уже превысило отметку 650 тысяч (в конце ноября прошлого года их было только 200 тыс.).

Он ожидает, что в первый полный год серийного производства компания Илона Маска сможет собрать и отправить покупателям порядка 175-200 тысяч экземппляров электрического пикапа. Если оценки верны, то только на удовлетворение текущего спроса уйдет порядка трех лет. Для сравнения, в 2019 году Tesla смогла поставить на рынок 367,5 тыс. электромобилей.

Напомним, что Tesla планирует начать производство Cybertruck в 2021 году на новом заводе Cybertruck Terafactory в Техасе (США). В данный момент анонсировано три конфигурации Tesla Cybertruck, отличающиеся количеством моторов — одним, двумя и тремя (базовая — заднеприводная, средняя и топовая — полноприводные) и дальностью хода на одной зарядке — 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно.

Первыми выйдут более дорогие версии с двумя ($49,900) и тремя моторами ($69,900), тогда как «народный» Cybertruck ($39,900) задержится минимум до конца 2022 года. В феврале этого года Маск заявил, что Tesla обеспечена заказами на Cybertruck на три-четыре года вперед.

Источник: InsideEV’s