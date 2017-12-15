Весь наземный общественный транспорт Киева оснастят бесплатным Wi-Fi до конца января 2018 года, в некоторых трамваях и автобусах сеть eWIFI уже запущена

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Коммунальное предприятие «Киевпастранс» объявило, что благодаря сотрудничеству с компанией eWIFI («Є Wi-Fi») в наземном общественном транспорте Киева теперь можно бесплатно пользоваться интернетом с помощью Wi-Fi сетей.

Оборудование транспорта системами Wi-Fi началось в конце сентября текущего года. На данный момент завершено подключение к сети интернет в трамваях депо им. Шевченко и Подольского депо, автобусах автобусного парка №5. К концу января 2018 года планируется окончательно завершить оборудование всего наземного общественного транспорта бесплатным Wi-Fi.

«Мы стремимся постоянно повышать качество предоставляемых услуг и быть актуальными. Бесплатный доступ к сети Wi-Fi во всем наземном общественном транспорте столицы позволит нашим пассажирам не только пользоваться социальными сетями или просматривать новости, но и более эффективно планировать свои поездки», – сообщил генеральный директор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко.

Воспользоваться Wi-Fi можно в любом киевском автобусе, троллейбусе и трамвае, где в салоне присутствует специальная наклейка и инструкция. Для того, чтобы подключиться к сети Интернет, нужно открыть на устройстве любой совместимый браузер (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera) и перейти на сайт eWIFI по ссылке ewifi.com.ua.

В свою очередь сооснователь «Є Wi-Fi» / eWIFI Алексей Дупак отметил, что сотрудничество с КП “Киевпастранс” для его компании – это в первую очередь социальный проект, основной целью которого является желание бесплатно предоставлять качественные интернет-услуги в наземном общественном транспорте киевлянам и гостям столицы.

Источник: КП “Киевпастранс”