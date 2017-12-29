Весной 2018 года «Виндкрафт Украина» установит в Херсонской области 16 ветрогенераторов суммарной мощностью 170 МВт
Стало известно о еще одном крупном проекте ветроэлектростанции, которую должны построить уже весной 2018 года в Херсонской области.
Ветряная электростанция расположится в селе Новодмитровка, Генический район. На этой неделе власти приняли соответствующее решение о выделении земельного участка площадью 10 га под установку ветряков.
Разработкой и реализацией проекта занимается небезызвестная компания «Виндкраф Украина», которая ранее неоднократно фигурировала в наших новостях. Всего планирует установить 16 ветряков суммарной мощностью 170 МВт. Высота ветряка будет достигать 150 метров.
Компания уже начала подготовку к строительству станции. Под будущие ветрогенераторы оборудовали линию электропередач, которая подаст электроэнергию в общую систему на территории соседнего Новотроицкого района.
Источник: kherson.life