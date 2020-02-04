Viber: 64% опрошенных пользователей мессенджера считают конфиденциальность данных ключевым аспектом, но при этом 52% не используют доп. функции для более приватного общения





Сегодня, 4 февраля 2020 года, традиционно отмечается День безопасного Интернета, целью которого является проинформировать онлайн-пользователей об ответственном использовании всемирной паутины. В преддверии этой даты компания Viber провела опрос среди пользователей своего мессенджера, чтобы выяснить, как они относятся к безопасности в Интернете.

Согласно полученным результатам, для 64% опрошенных конфиденциальность личной информации является ключевым вопросом. Ещё 7% уверены, что настройки приватности данных должны быть включены в приложениях по умолчанию. Всего лишь 11% пользователей Viber признались, что сохранность персональной информации их не беспокоит.

Опрос показал, что респонденты очень чувствительны к использованию их данных digital-компаниями. Так, более двух третей (68%) считают это недопустимым, а 23% допускают такую возможность, но только с их разрешения. Только 6% опрошенных полагают, что их личная информация не несёт никакой ценности и может быть использована без их ведома.

Поскольку в Viber по умолчанию включены настройки сквозного шифрования для всех чатов и звонков, то 52% пользователей приложения считают, что их данные защищены и не используют дополнительные функции для более приватного общения.

Среди тех, кто переживает, что их смартфон может оказаться в чужих руках и включают дополнительные опции — 31% опрошенных: 10% переписываются в секретных чатах, 5% делают резервные копии диалогов, 3% скрывают статус в сети, 2% отправляют самоуничтожающиеся сообщения. Интересно, что только 2% пользователей Viber используют все вышеперечисленные функции, зато 9% хоть раз применяли одну из них.

Напомним, что по итогам 2019 года Viber остается самым популярным сервисом для общения украинцев — мессенджер установлен на 96% смартфонах украинцев. Более половины всех пользователей в стране – женщины (55%), мужчин на 10% меньше (45%). Важно отметить также рост молодой аудитории — сейчас чуть более 33% пользователям Viber от 25 до 34 лет, а еще почти 16% входят в возрастную группу от 18 до 24 лет.

Источник: Viber