Viber добавил в мессенджер 5 ассистентов с ИИ: есть повар, всезнайка и редактор

Viber добавляет ИИ-ассистентов прямо в мессенджер для помощи пользователям в решении ежедневных задач.





Отмечается, что 5 специализированных чат-ботов будут находиться в отдельной папке среди списка ИИ-ассистентов. Каждый из них будет помогать решать конкретные задачи.

ИИ-справочник — универсальный помощник для поиска информации, объяснения сложных тем и быстрого исследования.

ИИ-компаньон — собеседник для советов, поиска идей и решения бытовых дилемм.

ИИ-повар — кулинарный помощник, который поможет с меню и рецептами.

ИИ-коуч — ассистент для поддержки эмоционального состояния и саморефлексии.

ИИ-редактор — помощник, который поможет перефразировать и усовершенствовать текст сообщения.

Как подчеркивают в Viber, они будут помогать мгновенно переходить от вопросов к конкретным действиям, экономя время на переключение между различными приложениями. Ассистенты самостоятельно будут предлагать ответы на вопросы, касающиеся типичных ситуаций, оказывая помощь в решении ежедневных дел.

Обработку запросов будет проводить OpenAI. Однако компания не участвует в обучении этих ИИ-помощников. Ассистенты доступны пользователям с устройствами на iOS, Android и десктопных версиях Viber. Специальная папка с этими ассистентами уже добавлена пользователям мессенджера на их мобильных приложениях.





Все разговоры на мобильных устройствах также будут синхронизироваться с компьютерами. Функция уже доступна для всех пользователей Viber в Украине с версией приложения 26.6 и выше. Это отражает стремление мессенджера к внедрению ИИ в собственные сервисы. В рамках более широкой инициативы компания Rakuten Group стремится на 20% повысить эффективность маркетинга, операционной деятельности и клиентского сервиса благодаря ИИ.

Источник: Viber