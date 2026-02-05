tradfi
Новости ИИ 05.02.2026 comment views icon

Viber добавил в мессенджер 5 ассистентов с ИИ: есть повар, всезнайка и редактор

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Viber додав у месенджер 5 асистентів з ШІ: є кухар, всезнайко та редактор

Viber добавляет ИИ-ассистентов прямо в мессенджер для помощи пользователям в решении ежедневных задач.


Отмечается, что 5 специализированных чат-ботов будут находиться в отдельной папке среди списка ИИ-ассистентов. Каждый из них будет помогать решать конкретные задачи.

  • ИИ-справочник — универсальный помощник для поиска информации, объяснения сложных тем и быстрого исследования.
  • ИИ-компаньон — собеседник для советов, поиска идей и решения бытовых дилемм.
  • ИИ-повар — кулинарный помощник, который поможет с меню и рецептами.
  • ИИ-коуч — ассистент для поддержки эмоционального состояния и саморефлексии.
  • ИИ-редактор — помощник, который поможет перефразировать и усовершенствовать текст сообщения.
Viber додав у месенджер 5 асистентів з ШІ: є кухар, всезнайко та редактор 
Viber

Как подчеркивают в Viber, они будут помогать мгновенно переходить от вопросов к конкретным действиям, экономя время на переключение между различными приложениями. Ассистенты самостоятельно будут предлагать ответы на вопросы, касающиеся типичных ситуаций, оказывая помощь в решении ежедневных дел.

Обработку запросов будет проводить OpenAI. Однако компания не участвует в обучении этих ИИ-помощников. Ассистенты доступны пользователям с устройствами на iOS, Android и десктопных версиях Viber. Специальная папка с этими ассистентами уже добавлена пользователям мессенджера на их мобильных приложениях. 


Все разговоры на мобильных устройствах также будут синхронизироваться с компьютерами. Функция уже доступна для всех пользователей Viber в Украине с версией приложения 26.6 и выше. Это отражает стремление мессенджера к внедрению ИИ в собственные сервисы. В рамках более широкой инициативы компания Rakuten Group стремится на 20% повысить эффективность маркетинга, операционной деятельности и клиентского сервиса благодаря ИИ. 

Ранее мы писали, что Viber запустил свой собственный маркетплейс прямо в приложении, что напоминает стратегию monobank. К тому же, Viber запустил сервис для знакомств Знакомства в Viber

Источник: Viber

Популярные новости

arrow left
arrow right
Microsoft, Meta и Amazon будут платить "Википедии" за обучение ИИ — компании заключили соглашение
ИИ уничтожает ИИ: некачественных исследований искусственного интеллекта очень много, потому что они написаны не людьми
Lepro и Razer представили настольных голографических ИИ-помощников в человеческом обличье
Нидерландский суд признал брак недействительным из-за обетов, написанных ChatGPT
Женщина получила психоз из-за ИИ: моделировала собственное тело в генераторах изображений и возненавидела реальное
YouTube запустил автоматический дубляж для всех: 27 языков и функции Lip Sync и "Экспрессивная речь"
Создатели провального ИИ-гаджета Rabbit r1 анонсировали ноутбук для вайбкодинга
В развитых странах ИИ используют вдвое меньше: 40% людей в США против 84% в Нигерии
CEO ARM говорит, что физический труд тоже заменит ИИ — вставленный в роботов
Продолжаются соревнования по криптовалютному трейдингу Human vs AI: "живые" трейдеры выигрывают у искусственного интеллекта
Разработчик удалил игру из Steam — новая девушка убедила его, что ИИ это зло
Вышел генератор изображений ChatGPT Images — как Nano Banana, только от OpenAI
Telegram обновился: дизайн с "жидким стеклом" в стиле iOS и краткое изложение сообщений от ИИ
OpenAI прекращает поддержку GPT-4o и других "четверок" несмотря на возмущение пользователей
Китай будет регулировать чатботов ИИ: аналоги ChatGPT обяжут отслеживать зависимость
В Нью-Йорке закрыли городской чатбот, который стоил $600 000: он советовал нарушать законы
CEO Logitech намекнула на бесполезность гаджетов с ИИ: "Это решение, которое ищет проблему"
Половина разработчиков считают ИИ вредным для игр — на 20% больше, чем два года назад
Кризис библиотек: пользователи ChatGPT массово требуют вымышленные книги, это затрудняет поиск реальных источников
ASUS и GoPro создали ProArt PX13 — защищенный ИИ-ноутбук для создателей контента
Остров с населением 15 тысяч зарабатывает на домене ".аі" $70 млн ежегодно: количество сайтов превысило 1 миллион
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить