Видавці ITC.ua, MC.today, Highload: «Наші медіа переходять у режим оперативного висвітлення воєнних дій»

Редакції ITC.ua, MC.today та Highload зберігають спокій і тримають оборону на своєму фронті – інформаційному.

Ми працюватимемо, щоб українці не панікували та чітко знали, що відбувається.

Наша мета – давати вам зараз максимально повну та перевірену інформацію з надійних, офіційних джерел.

Наші редакції переходять у режим оперативного висвітлення воєнних дій.

Якщо у вас є важлива інформація, якою важливо поділитися з IT- та бізнес-спільнотою, – пишіть нам:

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Усім сил і витримки.

Разом переможемо.

Слава Україні!

Віра Черниш, Тімур Ворона та команда

Creators Media Group

MC.today, ITC.ua, Highload