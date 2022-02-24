Видавці ITC.ua, MC.today, Highload: «Наші медіа переходять у режим оперативного висвітлення воєнних дій»
Редакції ITC.ua, MC.today та Highload зберігають спокій і тримають оборону на своєму фронті – інформаційному.
Ми працюватимемо, щоб українці не панікували та чітко знали, що відбувається.
Наша мета – давати вам зараз максимально повну та перевірену інформацію з надійних, офіційних джерел.
Наші редакції переходять у режим оперативного висвітлення воєнних дій.
Якщо у вас є важлива інформація, якою важливо поділитися з IT- та бізнес-спільнотою, – пишіть нам:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Усім сил і витримки.
Разом переможемо.
Слава Україні!
Віра Черниш, Тімур Ворона та команда
Creators Media Group
MC.today, ITC.ua, Highload