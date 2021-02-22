Наиболее значимые анонсы и трейлеры с открытия Blizzcon 2021: Diablo IV, Diablo II Resurrected, Blizzard Arcade Collection, World of Warcraft и Overwatch 2





Из-за пандемии COVID-19 мероприятие Blizzcon прошло позже обычного. Тем не менее, первая виртуальная версия игровой конференции Blizzard содержала интересные новости и трейлеры. Вступительный доклад касался большинства крупных франшиз компании, таких как World of Warcraft и Diablo, а также некоторых малоизвестных классических проектов. Приводим наиболее важные анонсы и трейлеры Blizzcon 2021.

Blizzard Arcade Collection

Первый анонс оказался одним из самых неожиданных. Три малоизвестные игры Blizzard объединены в один новый пакет под названием Blizzard Arcade Collection. В него вошли игры Lost Vikings, Rock & Roll Racing и Blackthorne. Теперь они будут доступными на современных платформах, включая ПК, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch. Помимо поддержки современных платформ эти игры также получили и некоторые другие нововведения и полезные функции, такие как сохранение состояний и виртуальный музей. Что интересно, Blizzard Arcade Collection уже доступна для игроков.

Diablo IV

Несмотря на то, что до выхода игры Diablo IV ещё далеко (Blizzard уже заявила, что проект не будет запущен в этом году), благодаря новому трейлеру можно получить представление о том, чего можно ожидать. В этом трейлере представлен класс разбойников.

Diablo II Resurrected

Как и ожидалось, компания Blizzard официально анонсировала выход ремастера игры Diablo II. Новая версия под названием Diablo II Resurrected возвращает игроков в полюбившийся многим проект почти 20-летней давности. Игроки получат HD-ремастер, который можно будет запускать на ПК, консолях PS4, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Заявлена поддержка кроссплатформенного перехода между консолью и ПК. Игра Diablo II Resurrected выйдет уже в этом году.

World of Warcraft

Поклонникам World of Warcraft Classic компания Blizzard сообщила, что следующим большим приключением в игре станет дополнение Burning Crusade. Пока нет информации о том, когда именно оно будет запущено, хотя Blizzard заявляет, что «Тёмный портал откроется в 2021 году». В основной игре также появится новая глава Chains of Domination, которая выйдет вместе с расширением Shadowlands.

Overwatch 2

Во время презентации после основного выступления компания Blizzard представила новую информацию об игре Overwatch 2. Речь шла о двух новых картах (Рим и Нью-Йорк), погодных эффектах, таких как песчаные бури и снег, новых вражеских юнитах и переработанном внешнем виде внешний вид Widowmaker, Reaper, McCree и Pharah.

Источник: The Verge