Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB представлена официально

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В то время как все ждут от NVIDIA новых игровых видеокарт с GPU Volta, «зеленые» зачем-то продолжают раздувать ассортимент, выпуская новые версии старых адаптеров. Да, вчера в каталоге калифорнийского чипмейкера появилась новая версия GeForce GTX 1050 с 3 ГБ памяти GDDR5, которая, по сути, является урезанной версией GeForce GTX 1050 Ti. Впервые об этом модели мы узнали в начале месяца.

Основой GeForce GTX 1050 3GB служит такой же графический процессор GP107 с 768 ядрами CUDA (против 640 ядер CUDA у GTX 1050 с 2 ГБ памяти). Правда, частоты у новой GeForce GTX 1050 3GB несколько выше: номинальная частота составляет 1392 МГц, а повышенная в режиме Boost и вовсе достигает 1518 МГц. То есть, в некоторых играх GeForce GTX 1050 3GB может даже оказаться производительнее старшей сестрицы GeForce GTX 1050 Ti.

Теперь о менее приятном. Новая модель GeForce GTX 1050 3GB действительно получила более узкий интерфейс – 96 разрядов вместо 128. То есть, выходит, что объем памяти больше, но пропускная способность ниже – 84 ГБ/с против 112 ГБ/с у GTX 1050 с 2 ГБ памяти.

В остальном никаких отличий от GTX 1050 2GB и GTX 1050 Ti, вышедших осенью 2016 года, у новинки нет. Она характеризуется TDP 75 Вт и занимает два слота расширения. Набор портов – DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и Dual Link-DVI.

Вопреки изначальным предположениям, новая GeForce GTX 1050 3GB не станет «экзотикой» для азиатского региона, поскольку найти ее можно даже в каталоге североамериканского подразделения. Увы, данных о цене и сроках доступности пока нет.

Источник: Techpowerup