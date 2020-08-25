Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 засветилась на фотографиях: трёхслотовый гигант с 12-контактным коннектором питания





Накануне официального анонса видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30 с сети начали появляться фотографии готовых устройств и аксессуаров к ним. И они свидетельствуют, что флагманская модель NVIDIA GeForce RTX 3090 оказались существенно крупнее, чем предполагалось ранее, и превосходит предшественников по своим размерам.

Во-первых, новинка имеет трёхслотовое исполнение. Иными словами, она занимает сразу три слота на материнской плате. Кроме того, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 выглядит длиннее и шире по сравнению с «обычной» моделью GeForce RTX 2080. Как и предполагалось ранее, устройство имеет плату необычной формы, массивный радиатор системы охлаждения и два вентилятора, установленных на противоположных сторонах карты. В отличие от предыдущих утечек, в данном случает видеокарта выполнена полностью в чёрном цвете. На фотографии запечатлена версия с референсным дизайном NVIDIA, также известная как GeForce RTX 3090 Founders Edition.

По слухам, цена видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 может составить $1400, но каких-либо подтверждений этой информации пока нет. Технические характеристики устройства также доступны на уровне слухов. Согласно имеющейся информации, флагманская модель оснащена графическим процессором GA102, 5248 ядрами CUDA и памятью GDDR6X объёмом 24 ГБ.

Вместе с тем, другие фотографии подтверждают циркулировавшие ранее слухи об использовании нового коннектора питания для видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30. На снимке запечатлён кабель питания для видеокарт NVIDIA. На его упаковке фигурирует название NVIDIA 12-pin PCIe Molex Micro-Fit 3.0 connector. Кабель представляет собой переходник с двух 8-контактных коннекторов питания на одни 12-контактный коннектор (сейчас можно встретить аналогичные кабели в виде переходников с двух 6-контактных коннекторов на один 8-контекнтый коннектор). Его длина составляет 75 см. Устройство рекомендуется использовать вместе с блоками питания мощностью 850 Вт и более. Компания Seasonic утверждает, что данный кабель используется для тестирования, хотя он выглядит как готовый коммерческий продукт.

Предполагается, что 12-контактными коннекторами питания будут оснащены видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 30 Founders Edition. И соответствующий кабель будет включаться в комплект их поставки.

Напомним, официальный анонс видеокарт нового поколения NVIDIA серии GeForce RTX 30 ожидается 1 сентября.

Источник: videocardz 1, 2