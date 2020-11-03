Видеокарты AMD Radeon RX 6000 получат поддержку API трассировки лучей Microsoft DXR и Vulkan, но не проприетарных стандартов

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Компания AMD продолжает постепенно делиться подробностями о своих видеокартах серии Radeon RX 6000. В этот раз в коротком заявлении производитель подтвердил, что видеокарты поддерживают трассировку лучей во всех играх, если они не используют проприетарные API (такие как NVIDIA DirectX RTX или NVIDIA Vulkan RTX)

«AMD будет поддерживать все варианты трассировки лучей с использованием отраслевых стандартов, включая Microsoft DXR API и готовящийся к выходу Vulkan raytracing API. Игры, в которых используются проприетарные API-интерфейсы и расширения трассировки лучей, не поддерживаются», — говорится в заявлении отдела маркетинга AMD.

AMD взяла на себя обязательство придерживаться отраслевых стандартов, таких как API-интерфейсы трассировки лучей Microsoft DXR или Vulkan. Оба эти стандарта должны постепенно стать более популярными, поскольку акцент смещается в их сторону с проприетарной реализации NVIDIA. В конце концов, Intel также будет поддерживать DirectX DXR, так что у разработчиков будет еще меньше причин уделять внимание реализации NVIDIA.

Исходя из заявления AMD можно сделать вывод, что на момент запуска серия видеокарт Radeon RX 6000 будет поддерживать все игры, которые уже имеют поддержку DirectX Raytracing (DXR), например Control. Но игры, где есть только NVIDIA RTX, не будут поддерживаться (Quake II RTX или Wolfenstein Youngblood).

Напомним, выход видеокарт AMD Radeon RX 6000 запланирован на 18 ноября. Первыми появятся модели 6800XT и 6800. Флагманское решение Radeon RX 6900X появится на рынке 8 декабря.

Источник: videocardz