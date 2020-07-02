Видеокарты NVIDIA GeForce RTX при активации DLSS 2.0 в игре Death Stranding обеспечивают более 60 fps при разрешении 4K

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания NVIDIA заявила, что Kojima Productions добавит в игру Death Stranding для ПК поддержку технологии DLSS 2.0, раскрыть потенциал которой позволят видеокарты GeForce RTX. Эта технология призвана повысить качество графики и одновременно обеспечить высокую производительность.

Пользователи смогут в настройках игры выбрать параметры работы DLSS, оптимизированные для высокой производительности или высокого качества графики. И предварительные тесты свидетельствуют, что даже при активации режима с высоким качеством изображения на видеокартах GeForce RTX начального уровня (GeForce RTX 2060) игра Death Stranding при разрешении 4K демонстрирует частоту более 60 кадров секунду. При установке разрешения Full HD частота и вовсе превышает 140 кадров секунду. Более подробно изучить результаты производительности различных видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX при различных вариантах разрешения изображения можно при помощи следующих графиков.

Что ещё следует отметить, так это прирост производительности видеокарт при активации DLSS. Видеокарта GeForce RTX 2080 Ti демонстрирует существенно повышение производительности при максимальных настройках качества графики и разрешении 4K при активации DLSS – примерно на 40%. Для модели GeForce RTX 2060 прирост производительности составляет внушительные 47%. В таком режиме игра демонстрирует в среднем 60,1 кадра в секунду (против 40,8 кадра в секунду при выключенном DLSS).

И, как было сказано выше, технология DLSS 2.0 помогает обеспечить более высокое качество графики в Death Stranding. Это проявляется в сглаживании неровных краёв объектов и более высоком уровне детализации различных игровых ресурсов.

Источник: wccftech