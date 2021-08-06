Virgin Galactic возобновила продажи билетов космическим туристам — от $450 тысяч за место на ракетоплане VSS Unity





Американская компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона в рамках квартального отчета объявила о возобновлении продаж билетов космическим туристам — цена начинается от $450 тысяч за одно место на ракетоплане VSS Unity для суборбитальных полетов.

11 июля Virgin Galactic успешно провела суборбитальный космический полет с участием основателя Ричарда Брэнсона. Это был четвертый испытательный полет VSS Unity и первая миссия с полным экипажем из шести человек. Брэнсон и его команда (двое пилотов и еще трое пассажиров) на космолете Unity-22 поднялись на высоту 86 километров, провели несколько минут в невесомости, любуясь Землей через многочисленные иллюминаторы, а затем успешно приземлились в космопорте Америка в Нью-Мексико.

Теперь Virgin Galactic планирует совершить еще два испытательных полета — миссия Unity-23 с участием исследователей из ВВС Италии запланировала на конец сентября 2021 года, а затем после четырехмесячного «периода улучшений» (это «программа продления срока службы» для самолета-носителя VMS Eve) состоится третья миссия с полным экипажем Unity-24 с сотрудниками компании.

Переход к коммерческим туристическим полетом ознаменует миссия Unity-25. Изначально она была запланирована на начало 2022 года, но в рамках конференц звонка с инвесторами сообщили о переносе на третий квартал 2022 года. Соответствущую лицензию на коммерческие суборбитальные туристически полеты FAA выдало Virgin Galactic еще в июне.

Цена полета на ракетоплане VSS Unity, как было упомянуто выше, — от $450 тысяч за место. Но если выкупать все места на корабле, придется немного доплатить сверху. Сколько именно будет стоить весь рейс, пока не уточняется. Сейчас Virgin Galactic нацеливается на выполнение повторных рейсов с частотой 3-4 недели после обновления VMS Eve. Сейчас он составляет 7-8 недель.

К настоящему моменту более 700 человек внесли предоплату за полет по стоимости 200-250 тысяч долларов. В их числе находятся Илон Маск и 82-летняя Уолли Фанк, которая недавно слетала в космос с Джеффом Безосом на ракете.

Во втором квартале 2021 года Virgin Galactic получила доход в размере 571 000 долларов от научно-исследовательских экспериментов на борту Unity 21 в мае.

В марте Virgin Galactic представила новый космоплан проекта SpaceShip 3, получивший название VSS Imagine. Он не имеет значительных технических отличий от SpaceShipTwo, но, как ожидается, поможет еще сильнее сократить интервал между повторными рейсами. Также Virgin Galactic собирается провести «ранние исследования» для строительства следующего космодрома в 2022 году.

Единственный конкурент Virgin Galactic в сфере суборбитального космического туризма — Blue Origin Джеффа Безоса, которая 20 июля успешно провела первый суборбитальный полет с людьми на борту. После полета основатель Blue Origin Джефф Безос, который участвовал в полете вместе с братом, а также самым пожилым и самым юным астронавтами, рассказал, что его компания уже получила заказы на частные полеты на сумму 100 миллионов долларов, а спрос «очень-преочень высок».