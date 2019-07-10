Virgin Galactic станет первой публичной компанией в сфере космического туризма

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Virgin Galactic в скором времени станет первой публичной компанией в сфере космического туризма. Её основатель Ричард Брэнсон планирует продать 49% акций, а покупателем выступит Social Capital Hedosophia Holdings Corp. По данным The Wall Street Journal, сделка предполагает инвестиции в размере $800 млн, что позволит Virgin Galactic наконец стать прибыльной к августу 2021 года.

Ожидается, что сделка между Virgin Galactic и Social Capital Hedosophia будет завершена во второй половине текущего года, после чего компания Ричарда Брэнсона проведёт первичное публичное размещение. Руководство Virgin Galactic останется прежним.

Зарождающаяся индустрия космического туризма всё ещё пытается выработать бизнес-модели. Virgin Galactic в конечном счёте будет конкурировать с Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска. Компания Брэнсона разрабатывает космоплан VSS Unity, предназначенный для кратковременных туристических полётов в космос, и уже продала сотни билетов по цене $250 тыс.

Источник: The Verge