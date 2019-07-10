Virgin Galactic станет первой публичной компанией в сфере космического туризма
Virgin Galactic в скором времени станет первой публичной компанией в сфере космического туризма. Её основатель Ричард Брэнсон планирует продать 49% акций, а покупателем выступит Social Capital Hedosophia Holdings Corp. По данным The Wall Street Journal, сделка предполагает инвестиции в размере $800 млн, что позволит Virgin Galactic наконец стать прибыльной к августу 2021 года.
Ожидается, что сделка между Virgin Galactic и Social Capital Hedosophia будет завершена во второй половине текущего года, после чего компания Ричарда Брэнсона проведёт первичное публичное размещение. Руководство Virgin Galactic останется прежним.
Зарождающаяся индустрия космического туризма всё ещё пытается выработать бизнес-модели. Virgin Galactic в конечном счёте будет конкурировать с Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска. Компания Брэнсона разрабатывает космоплан VSS Unity, предназначенный для кратковременных туристических полётов в космос, и уже продала сотни билетов по цене $250 тыс.
Источник: The Verge
- Virgin Galactic была создана в 2004 году. Компания занимается туристическими суборбитальными полётами и запуском искусственных спутников.
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- 31 октября 2014 года SpaceShipTwo VSS Enterprise потерпел крушение в пустыне Мохаве на юге Калифорнии при проведении испытаний обновлённого гибридного двигателя, использующего топливную смесь на основе гранул полиамида и закиси азота.
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- 19 февраля 2016 года Virgin Galactic показала новый корабль SpaceShipTwo — VSS Unity.
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- В сентябре того же года был проведён первый пробный полёт VSS Unity. С тех пор компания провела ещё несколько успешных лётных испытаний космоплана.
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- По словам представителей Virgin Galactic, компании удалось продать уже свыше 650 билетов на двухчасовой полёт, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км. Среди тех, кто изъявил желание отправиться на орбиту на корабле VSS Unity, – Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.
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- 13 декабря 2018 года суборбитальный пилотируемый космический корабль компании пересёк условную границу космоса, поднявшись на высоту 82,7 км.
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- 22 февраля 2019 года VSS Unity впервые поднялся в воздух с пассажиром на борту, хотя это не был туристический полёт.