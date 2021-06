Virgin Orbit провела первую коммерческую миссию и вывела в космос ракету LauncherOne со спутниками на борту

Компания Virgin Orbit, входящая в конгломерат Ричарда Брэнсона Virgin Group, прямо сейчас проводит первую коммерческую миссию своей малой ракеты, предназначенной для запуска спутников. Первый коммерческий запуск предусматривает выведение на орбиту семи спутников из трёх разных стран.

Запуск ракеты со спутниками осуществляется с модифицированного самолёта Boeing 747 компании Virgin Orbit. Самолёт уже осуществил взлёт с базы Mojave Air and Space Port и примерно через час после взлёта осуществил сброс ракеты, закреплённой под его левым крылом. Для этого самолёту потребовалось достичь заданной высоты и целевого местоположения. После отсоединения ракеты LauncherOne она активировала собственный двигатель и устремилась в космос.

