Virgin Orbit провела первую коммерческую миссию и вывела в космос ракету LauncherOne со спутниками на борту





Компания Virgin Orbit, входящая в конгломерат Ричарда Брэнсона Virgin Group, прямо сейчас проводит первую коммерческую миссию своей малой ракеты, предназначенной для запуска спутников. Первый коммерческий запуск предусматривает выведение на орбиту семи спутников из трёх разных стран.

Запуск ракеты со спутниками осуществляется с модифицированного самолёта Boeing 747 компании Virgin Orbit. Самолёт уже осуществил взлёт с базы Mojave Air and Space Port и примерно через час после взлёта осуществил сброс ракеты, закреплённой под его левым крылом. Для этого самолёту потребовалось достичь заданной высоты и целевого местоположения. После отсоединения ракеты LauncherOne она активировала собственный двигатель и устремилась в космос.

Release and liftoff! Virgin Orbit's 747 jet "Cosmic Girl" drops the LauncherOne rocket, which fires its engine and begins the trip to space: https://t.co/tWbdHucAyR #TubularBells pic.twitter.com/IMJOov8ISs — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) June 30, 2021

Сброс ракеты планово произошёл над Тихим океаном. Затем она вышла за пределы атмосферы Земли, где и должна приступить к разворачиванию спутников (на момент подготовки материала миссия ещё не закончилась): военного спутника Нидерландов, трёх крошечных спутников программы испытаний министерства обороны США и первых спутников для группировки построения изображений SatRevolution.

Первая коммерческая миссия Virgin Orbit под названием Tubular Bells: Part One транслируется в прямом эфире на YouTube. Компания утверждает, что она уже подписала много контрактов и в 2022 году у неё будет плотный график запусков.

Для запуска своих ракет в космос Virgin Orbit использует не традиционную стартовую площадку, а модифицированный самолёт Boeing 747, а запуск ракетного двигателя происходит на высоте более 10 км. Компания потратила годы на разработку этого метода запуска ракет с воздуха, а с 2018 года компания проводила всё более сложные лётные испытания. Но первый полноценный тест возможностей компании по запуску ракет в мае прошлого года закончился неудачей. Самолёт поднялся в воздух в соответствии с планом, ракета была сброшена и активировался её главный двигатель. Но из-за поломки в системе топливопровода тот запуск завершился неудачно. После той неудачи компания внесла изменения в систему подачи топлива и с мая провела «огромное количество испытаний», несмотря на пандемию.

В начале этого года компания провела успешный тестовый запуск и вывела на орбиту 10 малых спутников для NASA. Космическое агентство поручило компании доставить в космос спутники различных университетов. Они были предназначены для выполнения различных миссий, от уборки космического мусора до практического осмотра и обслуживания других космических аппаратов и проведения наблюдений за погодой. Полный список доступен на сайте Virgin Orbit.

Эта миссия должна была состояться еще в декабре, но её пришлось отложить из-за того, что некоторые члены команды запуска Virgin Orbit были отправлены на карантин. Запуск планировалось произвести в начале этого месяца, но его снова несколько раз переносили в попытке найти оптимальное окно для запуска. Наконец, оно было найдено, все этапы запуска и выведения ракеты в космос прошли успешно и около 0:30 18 января по киевскому времени компания сообщила о выведении полезной нагрузки на целевую орбиту.

Источник: The Verge