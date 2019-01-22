Виталий Кличко пообещал открыть автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост через полтора-два года. На него уже потратили 5 млрд грн, для завершения надо еще 7 млрд грн

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз объявил актуальные сроки завершения строительства Подольско-Воскресенского моста, без которого невозможно запустить метро на Троещину. В интервью одному из украинских телеканалов он пообещал, что уже через полтора-два года в столице откроют автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост.

«Сейчас на Подольско-Воскресенском мосту ведутся работы по монтажу вязки. Сейчас вы пока можете видеть ржавую конструкцию — это подпорки. Уже летом мы их уберем и станет видно, какой это красивый мост. Он будет двухуровневый. Верхний уровень — для автотранспорта, снизу пройдет ветка метрополитена», — отметил мэр столицы.

По словам Виталия Кличко, за все годы на строительство моста потратили около 5 млрд гривен бюджетных средств, а для завершения нужно еще 7 млрд гривен. Именно поэтому Подольско-Воскресенский мост на Троещину могут сделать платным для иногородних, тогда как местные жители смогут ездить по нему бесплатно по «Карточке киевлянина».

«При условии надлежащего финансирования нужно примерно 1,5-2 года, чтобы запустить сначала автосообщение через мост. А потом можно говорить о строительстве метро. Я знаю, что жители Троещины очень ждут воплощения этого проекта. Мы должны его реализовать. Многие мэры обещали, что достроят этот мост. Я тоже обещал и хочу это сделать!», — отметил Виталий Кличко.

Также он напомнил, что Киев уже начал большой инфраструктурный проект по продлению зеленой ветки киевского метро на Виноградарь. По словам мэра, подготовительные работы по сооружению 2-х новых станций «Мостицкая» и «Проспект Правды» уже начались.

Напомним, что Мининфраструктуры Украины предварительно оценило стоимость строительства метро на Троещину в $2,5-$3 млрд, проект планируют завершить до 2025 года.

Источник: КГГА