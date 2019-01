«Как Meizu Zero, только еще интереснее»: Представлен смартфон Vivo APEX 2019 с безрамочным экраном, считывающим отпечатки пальцев по всей площади, SoC Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ и 5G

Компания Vivo не стала затягивать с анонсом своего смартфона APEX 2019 без физических кнопок и разъемов, рендер которого мы публиковали в сегодняшней утренней подборке новостей, и представила устройство, а если точнее, концепт устройства, официально.

Vivo APEX 2019 стал вторым в мире смартфоном без физических кнопок и разъемов (вы же не пропустили вчерашний анонс Meizu Zero?). Несмотря на то, что концепция, положенная в основу идеи Vivo APEX 2019, в точности такая же, как у Meizu Zero (полное отсутствие механических кнопок и разъемов), сами устройства получились разными, причем как внешне, так и внутри.

Если говорить о дизайне, то Vivo APEX 2019 уже можно назвать поистине безрамочным, поскольку рамки экрана у него описываться только гранями корпуса. По крайней мере, на изображениях. Как получится в реальности, посмотрим. Говоря об экране, который выступает главным достоинством устройства, у Vivo APEX 2019, как и у Meizu Zero, он тоже поддерживает уже хорошо знакомую нам технологию Sound On Display, то есть, умеет издавать звук посредством вибраций благодаря встроенному пьезоэлектрическому излучателю. Но помимо роли громкоговорителя дисплей Vivo APEX 2019 также выполняет другие функции. Для модели заявлена технология, получившая маркетинговое название Fullscreen Fingerprint. Как подсказывает название, она позволяет прикладывать палец к любому месту на экране. Разработчики заверяют, что технология покрывает «почти всю площадь экрана». Что касается микрофона, которого не нашли в Meizu Zero, на изображениях Vivo APEX 2019 можно разглядеть единственное небольшое отверстие в нижней грани лицевой панели (да, получается, что уже не без единого отверстия). Вероятнее всего, это и есть микрофон. Дальше — интереснее.

Корпус смартфона Vivo APEX 2019 выполнен по технологии производства Unibody (из цельного куска), но Vivo говорят о Super Unibody, явно намекая на более качественное монолитное исполнение. И правда, с обеих сторон корпус оформлен закаленным стеклом, которое бесшовно обволакивает металлическую обшивку. По изображениям создается такое впечатление, что смартфон обтянули стеклом так, что не осталось никаких следов от склеивания. Но, опять-таки, часто производители сильно приукрашивают дизайн на рендерах и в реальности серийные модели выглядят совершенно по-другому. Как бы там ни было, в случае с таким дизайном весьма уместна ассоциация с галькой.

Как и у Meizu Zero, физические кнопки у Vivo APEX 2019 заменили сенсорные грани, чувствительные к силе нажатия. Как и Meizu Zero, Vivo APEX 2019 полностью лишен каких-либо разъемов. Более того, инженеры дизайнеры Vivo пошли еще дальше и отказались от фронтальной камеры, которой попросту не нашлось места на лицевой панели. Судя по исполнению корпуса, ни о каких выдвижных модулях, как у модели Vivo NEX тут речи быть не может. Единственный вариант — это подэкранная камера, которая не будет видна в выключенном состоянии. Но такие технологии не ожидаются раньше 2020 года. Основная камера у Vivo APEX 2019 — сдвоенная вертикальная на модулях разрешением 12 и 13 Мп.

Чем Vivo APEX 2019 выгодно отличается на фоне того же Meizu Zero, так это платформой Qualcomm Snapdragon 855 с модемом 5G и 12 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации. Объем встроенной флэш-памяти — 256 ГБ. То есть, характеристики у Vivo APEX 2019 выдержаны на высшем уровне. На презентации представители Vivo рассказали, что специально разработали некую новую технологию, которая позволила упаковать компоненты более компактно, высвободив на системной плате 20% пространства под необходимые микросхемы 5G.

Еще одно преимущество Vivo APEX 2019 над Meizu Zero — специальный магнитная площадка в нижней части тыльной панели для подключения аксессуаров. Она вполне может использоваться для зарядки посредством соответствующего ЗУ

Слота для физических SIM-карт тут тоже очевидно не планируется, только электронный eSIM, который у нас, напомним, пока не поддерживается ни одним из операторов.

Вполне логично предположить, что Vivo APEX 2019 получил защиту от пыли и воды, а также поддержку беспроводной зарядки. Но пока что официальных данных на этот счет нет.

Когда выйдет Vivo APEX 2019 и сколько будет стоить — пока что неизвестно. Компания Vivo подтвердила намерение продемонстрировать концепт смартфона APEX 2019 на февральской выставке MWC 2019. Вероятно, тогда мы узнаем какие-то новые подробности об устройстве. Вполне логично предположить летний анонс, учитывая, что концепт оригинального Vivo APEX показали на прошлогодней MWC 2018 в феврале, а серийный Vivo NEX на его основе вышел через три месяца в июне.

Источник: The Verge