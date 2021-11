Владельцы консолей Xbox теперь могут запускать ПК-игры из Steam через сервис NVIDIA GeForce Now

Компания NVIDIA открыла доступ к своему стриминговому сервису GeForce Now через браузер Microsoft Edge. Таким образом, владельцы Xbox смогут играть в игры для ПК из сервиса Steam на своих консолях.

Отметим, сервис GeForce Now предлагает доступ к более чем 1000 компьютерных игр. И благодаря новому шагу NVIDIA становится ближе мечта о запуске компьютерных игр на Xbox, так как теперь обеспечивается лёгкий доступ к потоковой передаче игрового процесса на консоль. Поскольку базовый сервис GeForce Now является бесплатным, пользователи могут транслировать популярные компьютерные игры, такие как Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2 и League of Legends, в разрешении 1080p в течение часовой сессии.

You can now play Steam PC games on an Xbox with Nvidia’s GeForce Now. Here's a quick look at how it all works. Details here: https://t.co/EMGX0HRxcT pic.twitter.com/G6YcloBubM

— Tom Warren (@tomwarren) October 25, 2021