Владельцы MacBook подали коллективный иск из-за проблемной клавиатуры с механизмом «бабочка»





Судья засвидетельствовал коллективный иск против Apple из-за ненадёжной конструкции клавиатуры с переключателями типа «бабочка». Иск распространяется на всех, кто приобрел Apple MacBook с клавиатурой «бабочка» в семи штатах: Калифорния, Нью-Йорк, Флорида, Иллинойс, Нью-Джерси, Вашингтон и Мичиган. Он покрывает случаи покупки MacBook в период с 2015 по 2017 год, MacBook Pro в период с 2016 по 2019 год и MacBook Air в период с 2018 по 2019 год. Судья Эдвард Давила засвидетельствовал иск в Калифорнии ещё 8 марта, но дело получило огласку лишь сейчас. Иск включает 7 подклассов.

Клавиатура с механизмом «бабочка» была тоньше, чем предыдущая версия конструкции клавиатуры со стандартными ножничными переключателями. Однако со временем многие пользователи MacBook обнаружили, что обновлённая клавиатура Apple начинает сбоить, когда вокруг переключателей скапливаются даже мельчайшие частицы пыли. Это приводило к тому, что клавиши казались «залипшими», не могли регистрировать нажатия клавиш или регистрировали многократное нажатие в результате одиночного нажатия. Apple несколько раз улучшала конструкцию клавиатуры с механизмом «бабочка», но после всё новых жалоб всё же отказалась от проблемных переключателей в 2020 году.

В этом иске утверждается, что Apple в течение многих лет знала о проблемах с переключателями-бабочками, а её поэтапные изменения не решают основную проблему. В иске цитируются внутренние сообщения Apple, в том числе слова одного из руководителей, который написал, что «сколько бы помады вы ни пытались нанести на эту свинью [имеется в виду клавиатура-бабочка]… это всё ещё ужасно».

Истцы обвиняют Apple в нарушении нескольких законов в семи упомянутых выше штатах, в том числе Закона Калифорнии о недобросовестной конкуренции, Закона Флориды об обмане и недобросовестной торговой практике и Закона Мичигана о защите прав потребителей. В настоящее время истцы не запрашивают общенациональное свидетельствование, но юридическая фирма, стоящая за иском, пригласила любого пройти опрос пострадавшего покупателя MacBook из США.

Apple выступила против заверения коллективного иска, заявив, что один сводный иск не должен охватывать несколько итераций клавиатуры с переключателями «бабочка». Но истцы успешно доказали, что все клавиатуры-бабочки могут иметь одни и те же фундаментальные проблемы из-за их специфической неглубокой конструкции и узких промежутков между клавишами. Теперь Apple предстоит доказывать в суде, что эти базовые особенности на самом деле не делали конструкцию ненадежной, и что компания не занималась сознательным выпуском некачественных клавиатур на протяжении нескольких лет.

Источник: The Verge