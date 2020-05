Илон Маск открыл завод Tesla в Калифорнии вопреки запрету властей и заявил, что готов к аресту

Главный завод Tesla в США, находящийся в городе Фримонт (округ Аламида, штат Калифорния), возобновил свою работу в понедельник, 12 мая, вопреки действующему запрету местных властей о необходимости соблюдения режима тотальной самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом в Twitter сообщил глава компании Илон Маск, попросив арестовать его, если это так необходимо.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020