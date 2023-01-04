Владельцы Hitman 3 получат две предыдущие части бесплатно — игра сейчас на распродаже в Steam за 397₴

IO Interactive облегчает новичкам вхождение в серию игр Hitman: владельцы Hitman 3, которые не приобрели предыдущие части франшизы, получат их бесплатно. Также 26 января компания переименует Hitman 3 в Hitman: World of Assassination – это название IOI дали перезапуску трилогии.

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Те, у кого уже есть Hitman 1 и Hitman 2, должны были получить доступ к уровням из них в третьей части. Такой подход вызвал некоторое замешательство, новое изменение должно немного упростить ситуацию.

Если у вас есть Hitman 3, вы получите бесплатное обновление до Hitman: WOA. Компания удалит из списка две предыдущие игры, хотя их все равно можно будет снова загрузить. Hitman: WOA, который будет стоить $70, станет единственной отправной точкой для развития трилогии. В настоящее время цена Hitman 3 составляет $60 долларов, но до 5 января игра продается в Steam за $21 (397₴). Вы можете найти предложения в магазинах PlayStation, Xbox, Switch и на других площадках.

Новый Deluxe Pack за $30 долларов дает доступ к трем расширениям, которые включают два дополнительных уровня, пару снайперских карт, расширение «Семь смертных грехов» для Hitman 3 и другие испытания. Дополнения Hitman 3 Deluxe Pack, Hitman 3 Seven Deadly Sins Collection и Hitman 2 Expansion Access Pass по-прежнему будут доступны отдельно на консолях и в Epic Games Store. Deluxe Pack будет иметь пропорциональный рейтинг в Steam, если у вас уже есть одно или два из этих DLC.

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«Мы абсолютно уверены, что эти изменения окажут огромное положительное влияние как на существующих, так и на новых игроков. Это также сделает нашу жизнь намного проще, в этом нет никаких сомнений. Для многих игроков это будет означать бесплатный контент. Для других это будет означать значительно более низкие цены на DLC. Новые игроки, которые, вероятно, не прочитают это сообщение, получат гораздо наилучшие впечатления от покупки игр Hitman».

В своем блоге IO Interactive отмечает, что ключевым моментом для обновлений был режим «Фрилансер», поскольку возможность доступа ко всем уровням из всей трилогии важна для получения игроками максимальной отдачи. Режим «Фрилансер» должен был дебютировать в прошлом году, однако тоже будет запущен 26 января.

Источник: Engadget