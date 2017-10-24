Владельцы Google Pixel 2 также жалуются на свист и щелканье смартфонов

Оказывается, что у недавно выпущенных смартфонов Google Pixel 2 есть и другие проблемы, помимо «выгорающих» экранов. В частности, на форуме техподдержки Google появляется все больше сообщений от владельцев новеньких «гуглофонов», которые заявляют, что устройства издают непонятные щелчки и свистящие звуки. На момент написания этой заметки в соответствующей теме на форуме Google насчитывается 155 сообщений, большинство из которых являются жалобами.

Судя по сообщениям, появившимся в сети, свист и щелчки, сопровождающие работу некоторых экземпляров Google Pixel 2, наблюдаются в различных сценариях использования устройства. Причем они могут проявляться независимо друг от друга. Доподлинно неизвестно, что именно является источником странных звуков, доставляющих неудобства пользователям. Перезагрузка, сброс настроек до заводского уровня, активация безопасного режима или режима «В самолете» – ничего из этого никак не влияет на проблему. В то же время некоторые пользователи отмечают, что щелчки, похожие на те, что издает стрелка механических часов, пропадают после отключения модуля NFC. Но высокочастотные шумы при этом остаются.

И хотя Google не делала никаких официальных заявлений по этому поводу, ее сотрудники в теме пообещали, что исправление проблемы выйдет уже на этой неделе. То есть, проблема, вероятно, программная.

Источник: Pixel User Community