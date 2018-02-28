Владельцы «Карточки киевлянина» смогут оплачивать проезд в общественном транспорте и парковку по сниженными тарифам

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Фото: nachasi.com

Мы уже знаем, что как только в Киеве заработает единый электронный билет (осенью этого года, если снова не перенесут), владельцы «Карточки киевлянина» смогут оплачивать с ее помощью проезд в муниципальном транспорте (метро, электричка, скоростной трамвай, троллейбусы и обычные трамваи). Теперь стало известно о еще одной инициативе Киевской городской государственной администрации (КГГА), связанной с «Карточкой киевлянина». Речь о специальном гибком тарифе для жителей столицы, отличающемся сниженными расценками.

«Предоставлять местным жителям отдельный сниженный тариф на проезд в общественном транспорте – это общепринятая европейская практика. Киев пойдет по такому же пути», – отметила менеджер проекта «Карточка киевлянина» Алина Максименко.

В данном случае от пассажира требуется подтверждение, что он официально зарегистрирован, проживает, работает или учится в столице. И карточка киевлянина, которая будет работать как единый e-билет, как раз послужит таким идентификатором личности.

Но и это еще не все, простите за избитую фразу. Держатели Карточки киевлянина также получат возможность экономить на оплате парковки – КГГА разрабатывает отдельный тариф и на данный вид услуг. Правда, на горожан, которые уже имеют льготы, скидки распространяться не будут.

Кроме того, в самое ближайшее время UNIT, инвестор и разработчик «Карточки киевлянина», обещает запустить официальное приложения для iOS, а затем и для Android. Благодаря этому у пользователей появится возможность купить электронный билет на своем смартфоне и просматривать статистику поездок по Карточке киевлянина.

Напомним, в начале месяца разработчики «Карточки киевлянина» реализовали возможность доступа к некоторым онлайн-сервисам проекта без физической карты.