Сервисами «Карточки киевлянина» теперь можно пользоваться даже не имея физической карты

Разработчики «Карточки киевлянина» запустили функцию открытой онлайн-регистрации, которая позволит всем жителям столицы пользоваться рядом сервисов проекта, не имея на руках физической карты. Также вскоре будет запущено соответствующее мобильное приложение для платформ iOS и Android.

После регистрации киевляне смогут в онлайн-режиме оплатить коммунальные услуги, оформить страховку, пополнить счет мобильного телефона, купить билеты, оплатить интернет-услуги, а также записаться на прием к врачу, чиновнику или написать жалобу. По мнению разработчиков, открытая регистрация будет интересна тем жителям столицы, которые не являются держателями карты, находятся в процессе ее получения или пока не определились, будет ли она им полезна.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, на странице регистрации необходимо выбрать пункт «У меня нет «Карточки киевлянина»», указать свой номер телефона, электронную почту и создать пароль. На экране отобразится полный список модулей: медицина, транспорт, образование, торговля, сервис коммунальных платежей, административные услуги, культура, страхование и оплата услуг.

Разработчики отметили, что не все функции «Карточка киевлянина» будут доступны в режиме открытой регистрации. Сервисами, для получения которых необходима идентификация пользователя, можно воспользоваться только при наличии физической карточки – это такие цифровые услуги, как создание или голосование за петицию, участие в инициативе «Общественный проект» и другое.

«Мы приняли решение открыть доступ к некоторым сервисам всем желающим, чтоб они могли понять, каковы возможности «Карточки киевлянина», убедиться в том, что ее функционал удобен и необходим для жизни в большом городе. Такое же решение будет реализовано и в мобильном приложении», – отметила менеджер проекта «Карточка киевлянина» Алина Максименко.

Напомним, что Киевская городская государственная администрация в апреле 2018 года планирует запустить в столице единый электронный билет для общественного транспорта. «Карточку киевлянина» можно будет использовать как цифровой проездной не только в метро, городской электричке, скоростном трамвае, но и в других видах наземного муниципального транспорта.

Источник: UNIT