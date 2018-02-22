Запуск электронного билета в Киеве перенесли с весны на осень 2018 года, зато валидаторами оснастят не только общественный транспорт, но и маршрутки

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В конце прошлого года представители КГГА пообещали запустить электронный билет в Киеве уже в апреле, однако теперь сроки внедрения сдвигаются на осень 2018 года. Об этом заявил директор департамента информационных технологий КГГА Юрий Назаров в интервью изданию DATA.ua.

По словам чиновника, тестовый запуск электронного билета запланирован на 14 июля, а полноценно система заработает только в октябре-ноябре 2018 года.

“Мы действительно планировали 1 апреля уже начать тестирование, но по ходу реализации проекта появились дополнительные работы. С учетом того, что мы начали прорабатывать гибкие модели тарифов, где будет электронный кошелек у жителя, где он сможет, к примеру, выбрать на месяц безлимитную поездку, количество поездок и т.д., у нас сдвигаются сроки на июль. Ориентировочно 14 июля мы начнем тестировать систему. Думаю, этот период составит около 3 месяцев, т.е. полноценно на рабочую систему мы выйдем к осени – в октябре, ноябре”, – отметил Юрий Назаров.

По его словам в данный момент активно ведутся финальные работы по установке оборудования и внедрению программного обеспечения. В прошлом году Киевпастранс успел получить 300 считывающих устройств для контролеров, а также 530 комплектов оборудования. Из них уже смонтировано на подвижном составе 350 комплектов, оставшиеся комплекты планируют установить в течение ближайших двух недель.

По условиям тендера остается получить и установить еще 970 комплектов из бортовых компьютеров и валидаторов. В данный момент специалисты занимаются внедрением программного обеспечения, а также интеграцией с системой диспетчеризации, с платежной системой ГИОЦ, с реестром льготников и другими системами.

В свою очередь директор Департамента транспортной инфраструктуры Киева Сергей Симонов сообщил, что уже летом на дороги столицы выйдут современные маршрутки с GPS-трекерами и валидаторами для электронного билета.

“Уже в марте у нас будет конкурс на 15 маршрутов, следующий конкурс на остальные 30 маршрутов пройдет в апреле-мае. По требованиям – это будет Евро-5, также маршрутные автобусы должны быть оборудованы GPS-трекерами, чтобы мы отслеживали время и маршрут, и валидаторами – устройствами для считывания электронного билета, чтобы люди могли карточкой-проездным или банковской картой заплатить, а водители иметь форменную одежду”, – сказал Сергей Симонов.

Он подчеркнул, что эти 45 маршрутов должны полностью покрыть запросы Киева на транспорт подобного рода, остальные 30 маршрутов Всемирный банк рекомендовал реорганизовать с помощью подвижного состава “Киевпастранса”.

Напомним, что устройства для подтверждения оплаты электронным билетом будут поддерживать как бесконтактное считывание посредством технологий NFC (смартфоны, умные часы) и EMV (банковские карты), так и оптическое считывание QR- и штрихкодов.

Источники: DATA.UA, УП