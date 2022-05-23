Власти Великобритании оштрафовали на $9,5 млн компанию Clearview AI, занимающуюся технологией распознавания лиц. И требуют удалить все незаконно полученные данные о британцах

Компания Clearview AI оштрафована на 7,55 млн фунтов стерлингов (9,5 млн долларов США) британской службой защиты конфиденциальности за незаконное получение изображений лиц жителей Великобритании из социальных сетей и сайтов. Clearview AI также приказали прекратить незаконный сбор биометрических данных британцев и удалить все, что было получено ранее.

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«Clearview AI Inc собрала множество изображений людей со всего мира, в том числе из Великобритании, с различных веб-сайтов и платформ социальных сетей, создав базу данных с более чем 20 миллиардами изображений. Компания не только позволяет идентифицировать этих людей, но и эффективно отслеживает их поведение и предлагает это в качестве платной услуги. Это неприемлемо. Вот почему мы приняли меры для защиты людей в Великобритании, оштрафовав компанию и выдав уведомление о принудительном исполнении. «Люди ожидают, что их личная информация будет соблюдаться, независимо от того, где в мире используются их данные», — заявил комиссар по информации Великобритании Джон Эдвардс.

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) начало совместное с Австралией расследование в отношении Clearview AI в 2020 году. А в конце 2021 года наложило на компанию предварительный штраф в размере 17 миллионов фунтов стерлингов (21,4 миллиона долларов США). Британский офис отметил, что компания нарушила законы Великобритании о защите данных: база Clearview AI Inc, вероятно, включает данные значительного числа людей, собранные без их ведома; отсутствует процесс, предотвращающий хранение данных на неопределенный срок; несоответствие более высоким стандартам защиты информации для биометрических данных и т.д.

Хотя Clearview AI Inc больше не предлагает свои услуги британским организациям, у компании есть клиенты в других странах, поэтому по-прежнему используюся личные данные жителей Великобритании.

Напомним, что Украина получила бесплатный доступ к системе распознавания лиц Clearview AI для проверки людей на контрольно-пропускных пунктах в условиях войны. Основатель компании говорил, что в наличии база данных общим объемом 10 млрд фотографий, включающая более 2 млрд изображений из российской социальной сети «ВКонтакте».

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отмечал, что уже удалось найти много российских убийц, терроризировавших гражданских в Буче и Ирпене.