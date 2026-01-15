Вместо улитки — Тодд Говард: моддер Fallout 4 заставил босса Bethesda убивать игроков

Вы думали, что Тодд Говард преследует вас только для того, чтобы сказать: «Купи Skyrim»? Моддер в Fallout 4 «превратил» огромную улитку в босса Bethesda, который начнет охотиться на игрока.

Теперь Тодд Говард стал 2D-фигуркой, которая медленно следит за юзером. Если он прикоснется к игроку, тот мгновенно погибнет — даже без шансов на бой. Для создания мода за основу взяли уже другой существующий проект. В нем лишь заменили модель мутанта-улитки на изображение Тодда Говарда и прописали условие автоматической смерти при контакте.

Босс Bethesda двигается очень медленно, но появляется неожиданно и может подкрасться из-за спины, если отвлечься. И, несмотря на все шутки, он не будет заставлять вас покупать разные издания его игры.

В видео, которое моддер Blurbs выложил на YouTube, видно картонного Тодда. Он спокойно следует за игроком по карте, появляется во время диалогов с NPC или даже в катсценах. Фигурка всегда внезапно оказывается рядом, независимо от локации или ситуации. И он параллельно проговаривает: «Это все просто работает», что является иронией на 10-летнюю фразу Говарда с презентации E3 о движке Fallout 4.

По скрипту убить преследователя невозможно. Говард неуязвим для пуль или другого оружия. У игрока есть один единственный метод выживания — убегать и не дать ему подойти слишком близко. Из-за этого обычные разговоры с NPC или паузы в игре становятся напряженными моментами, где нужно постоянно следить за фоном.

«Бессмертный Тодд Говард, который медленно, но уверенно гонится за тобой, пожалуй, самое ужасное, что существует», — пишут в комментариях.

Помимо улитки-Тодда, ютубер Blurbs установил другие хаотичные моды во время прохождения. Там были случайные взрывы NPC и дождь из падающих с неба собак.

Оригинальную картонную фигурку Тодда Говарда создал пользователь NexusMods dpillari. Позже моддер и ютубер Blurbs адаптировал ее так, чтобы фигурка начала преследовать игрока. Эта версия уже доступна для загрузки.

Источник: Kotaku, Gaming Bible