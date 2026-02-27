В бесплатную версию Gemini добавили премиум-функцию с "Прошлыми чатами"

Функция «Прошлые чаты» появилась в бесплатной версии приложения Gemini. Ранее ее преимуществами могли воспользоваться исключительно владельцы подписки Google AI.
Если функция активирована, то Gemini может обращаться к контексту из ваших прошлых разговоров и персонализировать ответы. То есть, вам не придется самостоятельно напоминать ИИ, о чем вы говорили в прошлый раз, если запрос этого требует.
Впервые Google запустила функцию «Прошлые чаты» в прошлом году для подписчиков Google AI. Сейчас ее постепенно разворачивают для бесплатных пользователей по всему миру, кроме Европы (хотя и на этой территории функция появится, но несколько позже).
Как активировать функцию?
- Зайдите в настройки приложения Gemini
- Выберите новую страницу «Личный контент»
- Активируйте переключатель «Ваши прошлые чаты Gemini»
В дальнейших планах Google — доступ бесплатных пользователей к полноценному Personal Intelligence, который будет использовать для ответов Gmail, Фото и другие сторонние приложения.
Ранее ITC писал, что Google добавила Gemini в адресную строку Chrome, а также представила новый ИИ Gemini 3.1 Pro, вдвое лучше предыдущей версии.
Источник: 9to5google
