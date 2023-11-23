Внутренние записки Microsoft об «очень странных делах» в OpenAI — и ни слова о «новом подразделении искусственного интеллекта»

Технический директор и исполнительный вице-президент Microsoft Кевин Скотт обратился к персоналу, прояснив хаотические события выходных.

На выходных казалось, что Сэм Альтман, неожиданно уволенный из OpenAI, и соучредитель стартапа Грег Брокман могут оказаться в Microsoft и возглавить новую исследовательскую ИИ-лабораторию. Но после дней тяжелых переговоров и бойкота сотен сотрудников Сэма в конце концов вернули на должность гендиректора и назначили новый совет директоров.

Технический директор Microsoft и исполнительный вице-президент по искусственному интеллекту Кевин Скотт обратился к сотрудникам корпорации после потрясений в OpenAI — и это первое официальное обращение к персоналу во время хаотических событий в ИИ-стартапе (за исключением заявлений Наделлы в X и комментариев журналистам). Вот полный текст:

«Как вы уже, наверное, знаете, OpenAl назначила новый совет директоров. Сэм Альтман и Грег Брокман согласились вернуться. События последних дней были неопределенными для наших коллег из OpenAl и вызвали большой интерес у многих других. За это время ничего не менялось в наших планах по предоставлению партнерам и клиентам лучших в мире технологических платформ и продуктов ИИ. Мы продолжим поддерживать наших коллег из OpenAl и феноменальную работу, которую они выполняют вместе с нами в этой миссии. Как и в течение последних 4+ лет, мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с Сэмом и его командой.

Несмотря на события, которые могли отвлечь внимание, Microsoft, как и OpenAl, неизменно работали. С пятницы Azure развернула новый ИИ-компьютер, наша новая организация MSR Al Frontiers опубликовала свое новое передовое исследование Orca 2, а OpenAl добавила новые голосовые функции в ChatGPT. Три таких достижения за неделю, наряду с большим праздником в США и огромной шумихой вокруг нас, много говорят о преданности, сосредоточенности и ощущениях срочности, которые есть у каждого.

От имени команды высшего руководства благодарю всех за вашу решимость и благодарю людей, которые сделали все возможное в последние несколько дней, чтобы помочь».

После записки Скотта собственное заявление опубликовал на X и гендиректор Microsoft Сатья Наделла, несколько расширив его на внутреннем форуме корпорации:

«Накануне Дня благодарения хочу поблагодарить всех вас за упорный труд. Скорость инноваций, которой вы достигли, была чрезвычайной, особенно в период продолжительных трудностей и неопределенности в мире. Но технологии, включая ИИ — это только инструмент; это средство, а не цель. Наша цель — это расширение возможностей людей и организаций по всей планете — отдельного человека, отдельного сообщества, отдельной страны. Наконец, самой большой привилегией моей работы является работа с людьми, которыми руководит миссия. Нет лучшего примера, чем последние 5 дней, когда я видел, как люди в компании остаются сосредоточенными на миссии и обслуживании наших клиентов и партнеров, помогая всеми возможными способами. Вот за что я особенно благодарен. Мне посчастливилось считать вас всех коллегами».

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Ни Наделла, ни Скотт ни словом не упомянули о «новом ИИ-подразделении», которое должен был возглавить Альтман в случае полноценного ухода из OpenAI, что еще больше подтверждает теории о том, что Microsoft просто «надавила» на правление стартапа, чтобы ситуация была решена нужным ей образом.

До этого Наделла очень неуверенно говорил о переходе Альтмана в комментариях журналистам:

«Мы отданы OpenAI и Сэму, независимо от конфигурации», — сказал Наделла в интервью CNBC, добавив, что Microsoft «выбрала однозначное партнерство с OpenAI, которое, очевидно, зависит от того, останутся ли там люди» и он ‎«открыт для обоих вариантов».

Кевин Скотт, который прислал записку сотрудникам, уже возглавляет усилия Microsoft по искусственному интеллекту. Действительно ли у корпорации было место сразу для двух старших руководителей ИИ? Теперь мы этого никогда не узнаем.