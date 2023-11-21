Сэм Альтман присоединяется к Microsoft? Сатья Наделла, кажется, не знает

Генеральный директор Microsoft дал официальные комментарии после нескольких дней потрясений в OpenAI, связанных со сменой руководства, но был не многословен.
Вчера руководитель корпорации Сатья Наделла объявил, что бывший генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и соучредитель OpenAI Грег Брокман присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу искусственного интеллекта.
Заявление привело к стремительному росту акций Microsoft, но через сутки после этого Наделла уже не выглядит таким уверенным.
«Мы преданы OpenAI и Сэму, независимо от конфигурации», — сказал Наделла в интервью Джону Фортту из CNBC, добавив, что Microsoft «выбрала однозначное партнерство с OpenAI и, очевидно, это зависит от того, останутся ли люди в OpenAI или перейдут Microsoft», поэтому он открыт для обоих вариантов.
На вопрос о том, действительно ли Альтман и сотни сотрудников OpenAI, угрожающих уволиться, присоединятся к Microsoft, Наделла ответил:
«Это решат совет директоров и руководство OpenAI, а также сотрудники».
Позже Наделла добавил, что у Microsoft уже есть свои возможности искусственного интеллекта.
«Они все в процессе присоединения», — это последний комментарий, который предоставил Наделла на вопрос о переходе Альтмана, Брокмана и их сторонников из OpenAI.
Если читать между строк, то единственное, чего хотят и Наделла, и Альтман, и сотрудники, чтобы правление OpenAI исчезло, поэтому в Microsoft так осторожно говорят о переходе.
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По данным The Verge, Альтман еще не отображается в корпоративном каталоге Microsoft, но это можно объяснить экстренным принятием решения. Если Сэм полностью присоединится к корпорации, он получит должность генерального директора, обычно зарезервированную для руководителей крупных подразделений, таких как Microsoft Gaming, или приобретенных компаний, таких как LinkedIn и GitHub. Таким образом, Альтман и в дальнейшем будет оставаться генеральным директором, но вопрос где именно — в Microsoft или в OpenAI — все еще остается открытым.
- В пятницу правление OpenAI отстранило Сема Альтмана с должности гендиректора, утверждая, что «он не был постоянно откровенен в общении, препятствуя способности правления выполнять свои обязанности».
- После негативной реакции инвесторов и сотрудников совет директоров сначала задумался над возвращением Альтмана, но в конце концов объявил о его окончательном уходе и назначил на должность нового кандидата — на этот раз Эммета Шира, возглавлявшего Twitch.
- Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла спустя некоторое время объявил, что Альтман и его команда присоединятся к корпорации, чтобы возглавить новое исследовательское подразделение AI. Его пост активно репостили в сети, в том числе и с шутками о возвращении скрепки Clippy как ИИ-ассистента.
- Более 500 работников OpenAI обнародовали открытое письмо с требованием вернуть Сэма Альтмана и уволить членов правления, и самое интересное то, что среди подписантов — Илья Суцкевер, главный научный сотрудник, которого ранее обвинили в инициировании увольнения Альтмана и за которого «вписался» сам Илон Маск. Если требования не выполнят, то OpenAI может потерять почти весь свой персонал, который угрожает уйти с Альтманом в Microsoft (по данным The Wall Street Journal, в компании сейчас около 770 сотрудников).