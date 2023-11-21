Сэм Альтман присоединяется к Microsoft? Сатья Наделла, кажется, не знает

Генеральный директор Microsoft дал официальные комментарии после нескольких дней потрясений в OpenAI, связанных со сменой руководства, но был не многословен.

Вчера руководитель корпорации Сатья Наделла объявил, что бывший генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и соучредитель OpenAI Грег Брокман присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу искусственного интеллекта.

Заявление привело к стремительному росту акций Microsoft, но через сутки после этого Наделла уже не выглядит таким уверенным.

«Мы преданы OpenAI и Сэму, независимо от конфигурации», — сказал Наделла в интервью Джону Фортту из CNBC, добавив, что Microsoft «выбрала однозначное партнерство с OpenAI и, очевидно, это зависит от того, останутся ли люди в OpenAI или перейдут Microsoft», поэтому он открыт для обоих вариантов.

На вопрос о том, действительно ли Альтман и сотни сотрудников OpenAI, угрожающих уволиться, присоединятся к Microsoft, Наделла ответил:

«Это решат совет директоров и руководство OpenAI, а также сотрудники».

Позже Наделла добавил, что у Microsoft уже есть свои возможности искусственного интеллекта.

«Они все в процессе присоединения», — это последний комментарий, который предоставил Наделла на вопрос о переходе Альтмана, Брокмана и их сторонников из OpenAI.

Если читать между строк, то единственное, чего хотят и Наделла, и Альтман, и сотрудники, чтобы правление OpenAI исчезло, поэтому в Microsoft так осторожно говорят о переходе.

По данным The Verge, Альтман еще не отображается в корпоративном каталоге Microsoft, но это можно объяснить экстренным принятием решения. Если Сэм полностью присоединится к корпорации, он получит должность генерального директора, обычно зарезервированную для руководителей крупных подразделений, таких как Microsoft Gaming, или приобретенных компаний, таких как LinkedIn и GitHub. Таким образом, Альтман и в дальнейшем будет оставаться генеральным директором, но вопрос где именно — в Microsoft или в OpenAI — все еще остается открытым.