Борьба продолжается: правление OpenAI рассматривает возвращение Сема Альтмана и собственную отставку, сам он говорит об основании нового проекта

События в OpenAI напоминают Майдан и «Игру престолов» : часть руководства совершила переворот, Microsoft и другие инвесторы угрожают последствиями, правление в шаге от собственной отставки и возвращение власти Альтману и Брокману. Сам Сэм Альтман говорит о намерении создать новый проект, в который может перейти львиная доля поддерживающих его работников OpenAI.

The Verge и другие американские издания со ссылкой на инсайды внутри компании рассказывают о перипетиях вокруг Сэма Альтмана – не только об его увольнении, но и о возможном возвращении. Инвесторы, в частности Microsoft, ведут серьезные переговоры об отставке совета директоров OpenAI. Источники говорят, что этот сценарий вполне оптимистичен и правление в шаге от такого решения.

В субботу распространились слухи о массовом увольнении симпатиков Альтмана из компании до 17:00 по тихоокеанскому времени, которые, очевидно, не оправдались или увольнения были отсрочены под давлением новой информации. Тогда сотрудники OpenAI начали массово цитировать Сэма Альтмана в твиттере о том, что он любит их, сопровождая сердечками. Но окончательного разрешения ситуация до сих пор не получила.

По данным The Information, главный директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон в сообщении сотрудникам отметил: «мы все еще работаем над решением», которое возвращено на должность Альтмана, бывшего президента компании Грега Брокмана и других уже уволившихся работников. Непонятно кто эти «мы», но и другая информация о давлении на компанию проливает свет на этот вопрос.

В субботнем обращении к сотрудникам OpenAI главный операционный директор Брэд Лайткеп сказал, что увольнение Альтмана не было ответом на должностные преступления, финансовые действия или нарушения безопасности компании.

Известно, что правление OpenAI обсуждает с Сэмом Альтманом его возвращение в должность CEO. Неназванные источники сообщают, что Альтман неоднозначно относится к возвращению и желал бы значительных изменений в управлении. Источник, близкий к Альтманну, говорит, что совет директоров в принципе согласился уйти в отставку и разрешить Альтману и Брокману вернуться, но просрочил ключевой срок до 17:00.

Сэм Альтман говорит, что намерен основать новый проект. Через несколько часов после увольнения Грег Брокман, уже бывший президент и председатель правления OpenAI, вместе с Альтманом разговаривал с друзьями и инвесторами об открытии другой компании. Очевидно, освободившиеся или освободившиеся из OpenAI люди присоединятся к нему.

Крупнейший инвестор OpenAI, Microsoft, заявила, что компания остается преданной партнерству. Однако инвесторы не получили заблаговременного предупреждения или возможности высказать собственное мнение о решении правления уволить Альтмана. Он был и является лицом компании и известнейшим голосом в области ИИ, его увольнение бросает будущее OpenAI в неопределенность.

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Bloomberg сообщает, что глава Microsoft Сатья Наделла связался с Альтманом и пообещал поддерживать его в любых дальнейших шагах. По словам людей, знакомых с ситуацией, Наделла был поражен решением правления. The Wall Street Journal пишет, что Microsoft Thrive Capital (второй по размеру акционер) и Tiger Global Management помогают организовывать усилия по восстановлению Альтмана. По информации Forbes, некоторые инвесторы считают, что компания должна признать ситуацию патовой из-за сочетания массового мятежа старших исследователей, отказов в кредитах Microsoft на облачные вычисления и потенциальных судебных тяжб.

Правление OpenAI состоит из главного научного сотрудника Ильи Сацкевера, CEO Quora Адама Д’Анджело, бывшей CEO GeoSim Systems Таши МакКоли и Хелен Тонер, директора по стратегии Джорджтаунского центра безопасности и новых технологий. В отличие от традиционных компаний совет директоров не имеет задачи максимизировать стоимость акций. Ни у одного из них нет акций OpenAI. Заявленная миссия совета состоит в том, чтобы обеспечить создание общеполезного искусственного интеллекта (AGI).

Согласно многим источникам, Сацкевер, который также является соучредителем OpenAI и возглавляет его исследователей, сыграл немаловажную роль в изгнании Альтмана. По словам источников, его роль в перевороте свидетельствует о борьбе за власть между исследовательской и продуктовой сторонами компании.