Внимательнее при покупке: NVIDIA подтвердила RTX 4070 с более медленной памятью GDDR6

NVIDIA официально подтвердила видеокарту RTX 4070 с памятью GDDR6. При этом компания оставляет оригинальную RTX 4070 на рынке.

Единственное отличие двух видеокарт заключается в изменении памяти, которая теперь имеет скорость 20 Гбит/с вместо 21 Гбит/с в случае с GDDR6X. Согласно официальным характеристикам, обе карты получили одинаковую частоту процессора и объем памяти. Карта не получила нового названия, зато предложена как вариант GDDR6 существующей модели.

Видеокарта NVIDIA RTX 4070 GDDR6 оснащена графическим процессором AD104-251 с 5888 ядрами CUDA. 12 ГБ памяти подключены к 192-битному интерфейсу, что в сочетании с более медленной памятью означает на 5% меньшую пропускную способность (480 ГБ/с вместо 504 ГБ/с). NVIDIA официально утверждает, что карта будет иметь «подобную» производительность в играх, но нет таблицы каких-либо конкретных результатов.

«Чтобы улучшить предложение и доступность для удовлетворения высокого спроса, мы представляем GeForce RTX 4070 с чрезвычайно быстрой памятью GDDR6. Все остальные характеристики остаются неизменными. Она предлагает аналогичную производительность в играх и приложениях. Она будет доступна у наших партнеров по видеокартам по всему миру с сентября. Она поддерживается сегодняшним драйвером Game Ready Driver. Чтобы получить дополнительные данные о GeForce RTX 4070, посетите страницу семейства GeForce RTX 4070 на GeForce.com».

Ожидается, что карта будет иметь тот же TDP 200 Вт и будет поддерживать 12VHPWR или 8-контактные разъемы питания. Рекомендованная розничная цена, вероятно, будет идентичной существующей модели. Похоже, отныне требуется дополнительное внимание при покупке NVIDIA RTX 4070, чтобы выбрать более быструю видеокарту.

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Источник: VideoCardz

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