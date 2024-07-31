NVIDIA RTX 4070 ожидает дефицит памяти — но видеокарты могут подешеветь

Китайские технические ресурсы сообщают, что нехватка видеопамяти Micron GDDR6X грозит дефицитом NVIDIA RTX 4070 и других популярных видеокарт. NVIDIA может выпустить версии с более медленной GDDR6.

Видеокарты RTX 4070, 4080 и 4090, а также все варианты Супер используют высокоскоростную память GDDR6X, которая является эксклюзивом Micron. Поскольку Nvidia доминирует на рынке дискретных видеокарт и зависит от одной компании в цепочке поставок, достаточно даже небольших сбоев, чтобы навредить их производству.

Все варианты RTX 4070 12 ГБ Micron GDDR6X со скоростью 21 ГТ/с. С самой быстрой памятью GDDR6 от Samsung вместо 504 ГБ/с общей пропускной способности памяти, RTX 4070 получила бы 480 ГБ/с — падение всего на 5%. К тому же GDDR6 массово поставляется всеми производителями, ее цена должна быть меньше.

Впрочем, сравнить трудно: цена GDDR6X от Micron неизвестна. Поскольку RTX 4070 использует шесть чипов VRAM, даже если GDDR6 дешевле всего на несколько долларов за модуль, это потенциально означает цену ниже на $30 или более. Даже если так, поставщики видеокарт еще должны принять решение о скидке. Если пользователям будет известно, что в видеокарте стоит менее производительная память, небольшая скидка была бы оправданной.

Альтернатива NVIDIA RTX 4070, видеокарта AMD Radeon RX 7800 XT, использует GDDR6 со скоростью 19,5 МТ/с, но имеет гораздо более широкую шину памяти (256-бит против 192-бит). Ее производительность ненамного отличается от конкурента.

Онлайн- курсPython developer від Mate academy. Amazon, Facebook, Netflix, Spotify використовують Python в розробці. Вивчіть цю мову на курсі Python developer і отримайте нову роботу! . Отримати знижку на курс

Источник: PC Gamer

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.