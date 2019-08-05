Vodafone и ПриватБанк создали партнерскую систему идентификации на базе технологий Mobile ID и Bank ID

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Оператор мобильной связи Vodafone и крупнейший банк страны ПриватБанк создали партнерскую систему идентификации, которая работает на базе двух технологий: Mobile ID Vodafone и Bank ID ПриватБанка. Таким образом клиенты обеих компаний смогут пользоваться расширенным спектром услуг.

В частности, благодаря партнерству Vodafone и ПриватБанка, стало еще проще:

подавать и подписывать петиции;

голосовать за общественные бюджеты;

бронировать места в электронной очереди;

пользоваться электронными услугами на государственном портале iGOV.

Абоненты Vodafone со своим Mobile ID теперь смогут пользоваться всеми государственными услугами и коммерческими сервисами, где ранее идентификация происходила только при помощи Bank ID ПриватБанка. А ПриватБанк получит возможность предлагать клиентам новые сервисы, для которых нужна не только идентификация личности, но и квалифицированная электронная подпись.

«Как показал наш опыт, именно государственные сервисы стоят на первом месте у пользователей Mobile ID, а самым популярным на сегодняшний день является «Кабинет водителя». Теперь перечень доступных услуг значительно расширился, появилась возможность оформить заявление на субсидию, на финансовую помощь при рождении ребенка и многое другое через портал государственных услуг iGov.gov.ua», – отметила Юлия Яхновская, руководитель проекта по развитию услуги Mobile ID Vodafone.

«Очень показательно, что ПриватБанк и Vodafone смогли в числе первых оценить потенциал партнерства вокруг идеи «Государство в смартфоне», несмотря на то, что Bank ID и Mobile ID – во многом конкурирующие технологии идентификации. Наша главная совместная задача – поднять рейтинг Украины на международной цифровой арене, а также предложить украинцам максимально надежный, удобный и простой способ получения любых электронных услуг», – говорит Сергей Жук, руководитель проекта и один из создателей системы Bank ID ПриватБанка.

Напомним, что для подключения Mobile ID от Vodafone необходимо приобрести специальную SIM-карту с поддержкой технологии Mobile ID и пройти процедуру регистрации и генерации ключей. Подключить услугу можно как на действующий абонентский номер, так и на дополнительный. При этом клиенту не нужно посещать аккредитованный центр сертификации ключей – вся процедура организована по принципу «единого окна» в офисе Vodafone. Стоимость SIM-карты с поддержкой технологии Mobile ID составляет 100 грн, подключение услуги КЭП сроком на 1 год – 150 грн, абонентская плата — 15 грн в месяц.

Источник: Vodafone