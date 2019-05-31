Vodafone, Киевстар и lifecell назвали самые популярные тарифы среди своих абонентов





Украинское издание Liga.net выяснило у крупнейших мобильных операторов страны, какие из их тарифов пользуются наибольшей популярностью у абонентов. Никто из операторов не назвал конкретное число абонентов на каждом из тарифов, опасаясь конкурентов, однако заверил, что именно эти тарифы — наиболее массовые.

У оператора Vodafone Украина наиболее популярными (в порядке убывания количества абонентов) являются тарифы Vodafone Family Plus (70 грн), Vodafone SuperNet Pro (110 грн) и Vodafone SuperNet Unlim (150 грн). Напомним, что тариф Family Plus предлагает 1 ГБ интернета и 60 минут на другие сети, SuperNet Pro — 10 ГБ и 120 минут на другие сети, SuperNet Unlim — безлимит трафика и 200 минут на другие сети.

Оператор lifecell рассказал, что самые популярные тарифы расположились в следующем порядке: «Лайфхак» (175 грн), «4 Безлимита» (40 грн) и «Бомба» (150 грн). Первый тариф «Лайфхак» предлагает от 20 ГБ интернета плюс использованные ГБ в предыдущем 4-недельном пакете услуг, а также 150 минут на другие сети, второй «4 Безлимита» — 100 МБ интернета в день, 30 минут на другие сети и безлимиты на мессенджеры, и третий «Бомба» — 20 ГБ интернета и 1000 мин на 30 дней для звонков на все номера по Украине с мобильного телефона.

Представители Киевстара не стали указывать порядок следования тарифов в рейтинге популярности, а просто рассказали, что самыми популярными являются пакеты «Безлим Соцсети» (75 грн), «Безлим мессенджеры» (100 грн), «Безлим видео» (150 грн) и «Максимальный безлим» (255 грн). В этих тарифах абоненты получают соответственно 2 ГБ, 4 ГБ, 9 ГБ и безлимит, а также 30, 60, 150 и 300 минут на другие сети. Интересно, что половина абонентов выбирают или тариф «Безлим Соцсети» или тариф «Безлим мессенджеры», то есть два самых доступных предложения.

Напомним, что по результатам первого квартала 2019 года, по показателю среднего дохода на одного абонента в месяц (ARPU), lifecell занял премиум-нишу, Vodafone опустился в бюджетный сегмент, а Киевстар стал «золотой серединой».

Источник: Liga.net