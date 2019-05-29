По уровню ARPU в первом квартале lifecell занял премиум-нишу, Vodafone опустился в бюджетный сегмент, а Киевстар стал «золотой серединой»





Финансовые итоги украинских мобильных операторов за первый квартал текущего года продемонстрировали весьма интересную ситуацию со средним доходом на одного абонента в месяц (ARPU). Впервые за долгое время три крупнейших оператора заметно разошлись по данному показателю, заняв отдельную нишу. На ситуацию обратило внимание издание Liga.net.

На протяжении двух последних лет, начиная с 2017 года, ARPU у «большой тройки» синхронно рос, так как развертывались сети 3G и 4G и абоненты все больше платили за мобильный интернет. По итогам 2018 года, доходы от мобильного интернета у каждого из трех операторов впервые превзошли доходы от голосовой связи, а средний чек приблизился к 60 грн.

Однако первый квартал 2019 года внес коррективы — lifecell поднялся в верхний ценовой сегмент с ARPU в 67 грн, «Киевстар» лишь слегка увеличил ARPU (до 60 грн), заняв позицю «золотой середины», а Vodafone неожиданно снизил ARPU до 55,4 грн, став самым бюджетным оператором.

Интересно, что если считать ARPU Vodafone самостоятельно, используя данные отчетности, то он будет несколько выше – около 59 грн. То есть, почти такой же, как и средний чек у Киевстар в первом квартале. Но в пресс-службе Vodafone сообщили, что ARPU, согласно методологии, учитывает только доходы от мобильного бизнеса и не включает дополнительные источники заработка (например, ритейл, транзит трафика и т.д.) В Vodafone отметили, что такую же методология использует и Киевстар.

Если судить по стоимости актуальных тарифов, то операторы действительно занимают вышеуказанные ниши. У Vodafone в данный момент минимальный тариф — Family Plus за 70 грн (1 ГБ), максимальный — SuperNet Unlim (интертнет-безлимит) за 150 грн.

У Киевстар минимальный доступный актуальный массовый тариф – «Безлимит Соцсети» за 75 грн на 4 недели. За эти деньги абонент получает внутрисетевые звонки и 2 ГБ интернета, а также безлимитный трафик в Facebook, Twitter и Facebook Messenger. Самый дорогой массовый тариф оператора – «Максимальный Безлим» за 225 грн.

У lifecell низкий тариф появился только в конце марта, то есть самом конце первого квартала, он называется «Четыре Безлимита» и стоит всего 40 грн за 4 недели. Тариф включает безлимитные звонки внутри сети; интернет-трафик для просмотра видео на популярных ресурсах (YouTube, Megogo, Oll.TV, Divan.TV, 1+1 Video) — 10 ГБ, а потом снижение скорости; безлимитное пользование Facebook, мессенджерами и 100 МБ интернета в день. Другие тарифы у lifecell явно повыше: «Хайп» – 100 грн за 8 ГБ интернета, «ЛайфХак» — 175 грн за 20 ГБ.

Таким образом, lifecell вплоть до недавнего времени продавал расширенные пакеты с интернетом и практически не играл с бюджетными. Но запуск услуги сохранения номера при смене оператора (MNP) в начале мая, по-видимому, подхлестнул компанию вернуться к истокам дискаунтера и предложить бюджетный тариф. Он явно ниже рыночных, хотя и содержит ряд сносок и ограничений, так что, возможно, во втором квартале lifecell уже не будет фигурировать в верхнем ценовом сегменте.

Источник: Liga.net