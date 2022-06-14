Vodafone повышает тарифы предоплаченой связи SuperNet — теперь не 125, 180 и 260 грн, а 145, 205 и 300 грн

Оператор мобильной связи Vodafone Украина начал рассылать своим абонентам уведомления об увеличении стоимости трех пакетов предоплаченой связи. Начиная с 1 июля 2022 года тарифы SuperNet Start, SuperNet Pro и SuperNet Unlim будут стоить не 125, 180 и 260 грн, а 145, 205 и 300 грн соответственно. Справедливости ради стоит отметить, что вместе с ростом платы абоненты получат и больший объем услуг.

Итак, в случае с Vodafone SuperNet Start стоимость тарифа в месяц составит 145 грн (а не 125 грн, как ранее), при этом увеличатся объемы услуг: интернет – с 7 до 10 ГБ; минуты для звонков по Украине – со 150 до 200 мин. Online PASS (безлимит на мессенджеры) доступен и дальше.

Стоимость тарифа Vodafone SuperNet Pro вырастет до 205 грн (сейчас — 180 грн). При этом мобильного интернета станет больше (с 20 до 25 ГБ), как и минут звонков по Украине (с 250 до 300 мин). А к Online PASS (безлимит на мессенджеры) добавляется бесплатный Social PASS (безлимит на соцсети).

Пакет Vodafone SuperNet Unlim теперь обойдется клиентам в 300 грн (вместо 260 грн), при этом количество интернета вырастет с 40 до 50 ГБ/мес, а минут для звонков по Украине – с 350 до 400 мин.

С 01.07 услуги «Обмен минут» и «Множество разговоров» будут недоступна для подключения. Если у клиента сейчас действует одна из этих услуг, она отключится при обновлении пакета. Если у абонента действует оплаченный пакет, то новая стоимость начнет действовать уже при следующем обновлении пакета услуг с 01.07. Если подключена услуга «Год без абонплат», стоимость тарифа не изменится до ее окончания, а количество услуг увеличится. По окончании действия услуги стоимость тарифа будет соответствующим образом увеличена.

С 01.07 также изменятся и условия предоставления услуг международной связи. Стоимость звонков в россию и беларусь будет 25 грн/мин, SMS – 3 грн/шт. Услуга «Безлимит за границу» будет доступна для вызовов в Польшу (T-Mobile/Heyah). Услуга «Спецтариф для звонков за границу» прекращает свое действие.

Отметим, что оператор Vodafone Украина планировал увеличить стоимость своих пакетов еще в середине февраля (изменения должны были вступить в силу с 1 марта), однако из-за вторжения россии в Украину запланированное повышение пришлось отложить.

Источник: Vodafone Украина