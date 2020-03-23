Vodafone TV открыл бесплатный доступ к ТВ-пакету «Амедиатека» со свежими сериалами

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К похвальной инициативе компаний Киевстар, Viasat и Ланет присоединился еще один участник украинского телеком-рынка. Чтобы поддержать украинцев, остающихся дома до окончания карантина, Vodafone предоставил всем пользователям услуги Vodafone TV бесплатный доступ к самому популярному пакету Амедиатека, в котором собраны мировые премьеры популярных фильмов и сериалов, таких как «Дикий Запад» или «Новый Папа».

Кроме того, для всех пользователей Vodafone TV открыт бесплатный доступ к стриминговому радио, а также круглосуточному новостному каналу «Украина 24».

Бесплатный пакет Амедиатека подключен на 14 дней всем пользователям с активной подпиской на сервис Vodafone TV. Похожее предложение вскоре станет доступным и для новых пользователей сервиса.

Просмотр Vodafone TV доступен практически на любом современном устройстве: мобильных устройствах и планшетах с любой ОС, телевизорах Smart TV (Samsung и LG), домашних компьютерах и ноутбуках через специально адаптированный портал tv.vodafone.ua.

Один аккаунт Vodafone TV можно использовать на 5 разных устройствах. Чтобы начать пользоваться услугой, следует загрузить и установить приложение Vodafone TV на смартфон или планшет и подключить интересующий пакет. При использовании приложения пакетный мобильный трафик не расходуется.

Приложение Vodafone TV можно бесплатно установить на смартфон или планшет из магазинов приложений Google Play (для Android) и App Store (для iOS), на телевизоры Smart TV из магазинов приложений Samsung Smart Hub (для Samsung) и LG Smart World (для LG).

Напомним, что Vodafone также бесплатно предоставляет своим клиентам предоплаты на время карантина безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat).

Источник: Vodafone