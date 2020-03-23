Сервис «Киевстар ТВ» и оператор Viasat открыли промодоступ к дополнительным ТВ-каналам на время карантина

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Вслед за сервисом онлайн-телевидения Ланет.TV промодоступ к своему ТВ-контенту также предложили Киевстар и Viasat.

В частности, Киевстар и 1+1 media открывают промодоступ для всех пользователей услуги «Киевстар ТВ», включая свободный доступ к новостным и детским телеканалам, а также к видеобиблиотеке онлайн-кинотеатра «ivi» с 7000 фильмов и сериалов. Предложение действует с 20 марта по 5 апреля 2020 года.

На сегодня в тарифной линейке «Киевстар ТВ» есть три пакета услуг — Базовый, Комфортный, Максимальный HD, каждый из которых отличается наполнением. Но, чтобы поддержать абонентов, которые вынуждены остаться дома на период карантина, оператор обеспечивает равный доступ к контенту всем пользователям «Киевстар ТВ», независимо от выбранного ими тарифа.

Для тех абонентов, которые пользуются услугами «Киевстар ТВ» только на смартфоне, также доступен тариф без дополнительной платы «Легкий», в котором в наличии есть 57 телеканалов и базовая видеотека. На период с 20 марта по 5 апреля в тариф также добавлены все 50 новостных телеканалов, доступных в предложении оператора, включая иностранные; ряд детских, среди которых — канал ПЛЮСПЛЮС, семейство каналов Nickelodeon; некоторые фильмовые каналы, которые ранее были доступны только в платных пакетах, как, например, Spike, Paramount Channel и другие.

В свою очередь, Viasat на время карантина расширяет предложение каналов для всех своих пакетов. Учитывая общенациональный карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, официальный оператор спутникового телевидения Viasat выражает поддержку всем своим абонентам и предлагает доступ без дополнительной оплаты к ряду телеканалов, независимо от выбранного тарифного пакета.

Оператор открывает доступ без дополнительной оплаты в составе своих пакетов:

«Национальный» — популярные детские каналы Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons, и фильмовые каналы TV1000, TV1000 Action и ViP Comedy;

«Семейный» — детские Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons, а также телеканалы, транслирующие последние новинки мирового кино, которые входят в дополнительный пакет «Премьер» — VIP Megahit и VIP Premiere;

«Престижный» и «Престижный HD» — VIP Megahit и VIP Premiere.

Источники: Киевстар, Viasat