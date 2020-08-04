Vodafone Украина: 4G-сеть в диапазоне 900 МГц охватила уже более тысячи населенных пунктов Украины, в отдельных селах скорость интернета выросла с 0,5 Мбит/с до 48 Мбит/с





Оператор мобильной связи Vodafone Украина объявил, что с момента запуска 4G в диапазоне 900 МГц, сеть LTE-900 оператора охватила уже более тысячи населенных пунктов Украины.

Первая сеть LTE-900 от Vodafone запустилась в Закарпатской области, за ней последовали Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Ровенская и Волынская области. Ранее в населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с, что открывает новые возможности для онлайн-образования, медицины, досуга и стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом.

Расширение 4G-покрытия в областях дало оператору возможность, совместно с региональными администрациями, запустить проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах. В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают зелёный туризм, маленькие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами.

До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку. Согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 95% территории и 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Vodafone также проводит работы по расширению емкости сети в местах с интенсивным интернет-трафиком. В целом во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, Житомирской области, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, Полтавской, Волынской областях, в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницком. В целом, модернизация охватила более 10 тысяч секторов базовых станций на 4 тысячах площадок.

Источник: Vodafone Украина