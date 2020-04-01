Vodafone Украина начислит украинским врачам по 10 ГБ трафика и 1000 минут разговоров, а также откроет безлимит к мессенджерам и соцсетям





С сегодняшнего дня, 1 апреля 2020 года, оператор мобильной связи Vodafone Украина начинает начислять медицинским работникам по 10 ГБ мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети. Также Vodafone бесплатно предоставит медицикам безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat).

«Помимо нашей первоочередной задачи по обеспечению клиентов бесперебойной связью, мы стараемся делать все, что можем, в это непростое время. Мы помогаем наладить удаленную работу при помощи доступных телеком технологий для того, чтобы как можно больше людей могли соблюдать правила карантина и не потерять работу или бизнес. Мы закупаем аппараты ИВЛ для больниц, помогаем государству информировать людей и анализировать ситуацию для предотвращения распространения вируса, отслеживаем идеи и медицинские научные разработкам и готовы поддержать те из них, которые могут помочь в борьбе с эпидемией. Сегодняшний наш шаг – бесплатные минуты и гигабайты для медиков», – отметила Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

Предложение Vodafone доступно для клиентов предоплаченного сервиса и контрактной формы обслуживания. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо отправить SMS на номер 7777 или заполнить заявку на http://likar.vodafone.ua. Бесплатные минуты, гигабайты и доступ к социальным сетям и мессенджерам будут назначены в течении пяти дней после верификации номера Национальной Службой Здоровья Украины (НСЗУ). Использовать их можно будет в течение 30 дней с момента назначения. О назначении услуг каждый абонент получит SMS-сообщение.

Если номер телефона на данный момент не внесён в электронную базу системы здравоохранения, абонент получит соответствующее SMS-уведомление. В таком случае врачу понадобится внести номер телефона в своем электронном кабинете медицинской информационной системы или зарегистрироваться, обратившись в кадровую службу своего медицинского учреждения. Затем необходимо будет повторно отправить запрос на активацию 10 ГБ мобильного интернета и 1000 минут для звонков.

Источник: Vodafone Украина