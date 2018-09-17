Vodafone Украина запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в ряде городов Донецкой и Луганской области

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Оператор мобильной связи «Vodafone Украина» запустил 4G сеть в диапазоне 1800 МГц еще для 400 тысяч украинцев на востоке страны. Сеть четвертого поколения появилась в таких населенных пунктах Донецкой области, как Бахмут, Доброполье, Покровск, Святогорск, Мирноград, Белозерское. Впервые 4G покрытие появилось в Луганской области – в Северодонецке и Кременной. Компания также расширила 4G сеть в Киевской области, запустив сеть в Василькове.

Таким образом на сегодняшний день уже 14,5 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Херсонскую, Черниговскую, Закарпатскую, Луганскую и Донецкую области.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки и т.д.

Актуальная карта 4G-покрытия доступна по следующей ссылке.

Напомним, что в июле текущего года Vodafone запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в Ивано-Франковске и Буковеле, в Луцке и Чернигове, в Ужгороде и Мукачево, в августе — сразу на десяти морских курортах на побережье Черного и Азовского морей и в Кривом Роге, а в сентябре — в Краматорске, Ковеле и в Киевской области.

Источник: Vodafone Украина