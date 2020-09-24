Vodafone Украина запустил сервис «Умный учет водоснабжения» на базе собственной сети NB-IoT





Оператор мобильной связи Vodafone Украина объявил о запуске с сегодняшнего дня, 24 сентября 2020 года, в коммерческую эксплуатацию услуги «Умный учет водоснабжения» на базе собственной сети NB-IoT. Сервис представляет собой комплексное решение, которое позволяет автоматизировать сбор и учет данных об использовании водных ресурсов. Услуга ориентирована на ОСМД, ЖЭКи, коммунальные предприятия и любые другие компании, заинтересованные в автоматической системе учета.

По данным Vodafone, в данный момент в Украине учет воды производится преимущественно в ручном режиме. Такой сбор связан с рядом проблем. Так, данные вручную вносят в журнал учета, а затем вручную переносят в системы, где начисляются платежи. А значит точность данных зависит от человеческого фактора. Еще одна сложная задача – снять показатели практически одновременно – в последние дни отчетного периода. Чтобы охватить все узлы учета, коммунальщики вынуждены увеличивать количество персонала, который не используется эффективно в остальное время. Кроме отсутствия точных данных, неэффективных временных и денежных затрат, коммунальщики часто сталкиваются с невозможностью попасть в подвальное помещение, где находятся домовые счетчики. Также актуальным остается вопрос дополнительных ресурсов для того, чтобы хранить и обрабатывать данные.

«Умный учет водоснабжения» помогает избежать этих проблем. Пользователи услуги смогут: автоматизировать сбор и учет данных, а также исключить человеческий фактор; работать с данными через web-интерфейс; настраивать периодичность сбора данных и систему оповещений под свои потребности; окупить затраты на оборудование за период от 9 месяцев, в зависимости от количества подключенных узлов учета; обеспечить автономность работы оборудования телеметрии – срок работы модема с технологией NB-IoT для автоматического сбора и передачи данных со счетчиков составляет 10 лет.

Коммерческому запуску услуги предшествовали многочисленные тесты пользовательского оборудования и сети, а также пилотные проекты с водоканалами. Это позволило сформировать наиболее целесообразный для коммунальщиков функционал, отраженный в настройках интерфейса. Он позволяет: настроить автоматический сбор и хранение данных; управлять данными для коммерческого и технологического учета ресурсов; проводить аналитику и планирование; получать данные о нагрузке на насосную станцию; получать тревожные оповещения; выгружать данные в доступных форматах и через АРI.

Стоимость услуги «Умный учет водоснабжения» не является статической и зависит от таких факторов, как тип оборудования, с которым работает клиент, инфраструктура сети, количество точек телеметрии.

Напомним, что устройства, подключенные к NB-IoT сети, могут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом оборудование может получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов. Развертывание NB-IоT осуществляется на базе сети LTE, при этом технология NB-IоT также позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей девайсов до 10 лет.

Источник: Vodafone