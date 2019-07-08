Vodafone успешно протестировал в Киеве собственную сеть интернета вещей (NB-IoT)

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина сообщил об успешном завершении тестирования собственной сети NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) в Киеве. Тестирование было проведено на фрагментах сети Vodafone в Киеве с использованием клиентского оборудования, предоставленного для тестов компанией «Киевводоканал».

Это специальные модули для Smart metering с автоматизированной передачей показаний, обладающие ультранизким энергопотреблением, как в режиме ожидания, так и в режиме обмена данными. При подключении таких устройств к NB-IoT сети удается достичь экономного использования ресурсов и увеличить срок службы батарей до 10 лет.

NB-IoT устройства смогут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом устройства смогут получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов. Развертывание технологии NB-IоT выполняется на базе сети LTE, при этом емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети — к одной базовой станции можно подключить до тысячи устройств.

Представители оператора отметили, что IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Для запуска IoT решений Vodafone разворачивает сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна более 60% украинцев. Данная технология сертифицирована и стандартизирована GSMA в июле 2016 года и успешно запущена материнской Vodafone Group. Vodafone Украина активно продолжает тестирование сети NB-IoT по всей Украине с клиентами и партнерами для их полной готовности к коммерческому запуску сети NB-IoT.

Отметим, что аналогичные проекты в сегменте IoT также тестируют операторы Киевстар и lifecell.

Источник: Vodafone