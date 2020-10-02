Vodafone запустил 4G в диапазоне 900 МГц в Полтавской области, LTE 900 МГц сеть оператора охватила уже больше 2000 населенных пунктов





Оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил 4G-сеть (LTE-900) в Полтавской области, установив 42 базовые станции, покрывающие скоростным интернетом 340 населенных пунктов, где проживает около 96 тыс. человек. В августе Vodafone также расширил свою 4G сеть в диапазонах 1800 МГц и 900 МГц в 18 областях Украины, в результате доступ к скоростному интернету получили более 570 тыс. жителей в 660 населенных пунктах страны.

На сегодняшний день оператор установил более 400 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают более 2000 населенных пунктов, где проживает свыше 2 миллионов человек. В частности, сеть 4G LTE900 работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой, Черкасской областях и городе Ивано-Франковск.

Оператор напомнил, что до конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно с запада на восток. По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины, а также покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Источник: Vodafone Украина