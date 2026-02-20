tradfi
Vodafone обновляет тарифы с 1 марта: до +70 грн в подписке и контрактах

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Vodafone повышает цены в 20+ тарифах уже с марта. Общего объявления не было, но если посетить сайт оператора и «пробежаться» по архивным тарифам — в каждом можно найти небольшое примечание об обновлении


Что интересно, в качестве компенсации повышения оператор предлагает больше гигабайтов интернета. Нет, не в Украине в роуминге. Изменения распространятся как на тарифы предоплаты, так и на контракт.

Перечень тарифов, которые получат повышение цен, представило украинское телеком-сообщество MZU.


Новые цены в тарифах подписки (изменения с 5.03)

  • Joice : 260 грн -> 330 грн/месяц
  • Joice Start 2023: 260 грн -> 330 грн/4 недели
  • SuperNet Start+: 260 грн -> 330 грн/месяц
  • Joice Start : 270 грн -> 340 грн/4 недели
  • Joice Start Special: 270 грн -> 340 грн/4 недели
  • Turbo: 270 грн -> 340 грн/месяц
  • Joice PRO: 330 грн -> 400 грн/4 недели
  • Joice PRO 2023: 320 грн -> 390 грн/4 недели
  • SuperNet Pro: 340 грн -> 400 грн/месяц
  • Joice MAX 2023: 390 грн -> 450 грн/4 недели
  • Joice MAX: 450 грн -> 520 грн/4 недели
  • SuperNet Unlim: 470 грн -> 520 грн/месяц
  • Light+: 185 грн -> 230 грн/4 недели
  • SuperNet Turbo 4G: 250 грн -> 320 грн/4 недели
  • SuperNet Turbo 2019: 250 грн -> 320 грн/месяц

Новые цены в тарифах контракта (изменения с 1.03)

  • Red Turbo: 200 -> 260 грн/мес
  • Red Light: 90 -> 130 грн/мес
  • Red S: 185 -> 235 грн/мес
  • Red Start: 240 -> 300 грн/мес
  • Red Pro: 330 -> 390 грн/мес
  • Red Unlim: 400 -> 460 грн/мес
  • Red Unlim+: 470 -> 520 грн/мес
  • Red Unlim Max: 575 -> 625 грн/мес

Напомним, что Vodafone анонсировал повышение стоимости услуги «Год без абонплат» в архивных тарифах, однако информация об изменениях исчезла с официального сайта. Вместо этого цены решили пересмотреть напрямую в пакетах, тогда как полная плата за год доступна по старой стоимости.

Ранее собственные архивные тарифы пересмотрел «Киевстар» с ростом на 50-90 грн, а lifecell обновил стоимость тарифных планов «Макси» и «Мега» для новых абонентов.

В прошлом году на lifecell перешли более 300 000 украинцев: это единственный оператор с приростом, Kyivstar и Vodafone — в минусах

