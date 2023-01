Сооснователь Netflix Рид Гастингс уходит с должности гендиректора, но фактически сохранит влияние и контроль

Хастингс говорит, что продолжит работать как исполнительный председатель, будучи «мостом» между советом директоров и CEO Netflix.

Одна из самых влиятельных фигур в стриминге отходит от — Рид Хастингс уходит с поста генерального директора Netflix. Тед Сарандос, содиректор компании, в дальнейшем будет руководить вместе с Грегом Питерсом, ранее занимавшим должность директора по продукту. В то же время, Хастингс фактически сохранит влияние и контроль над компанией — он останется в совете директоров и будет занимать должность председателя совета директоров «еще много лет», как он сам сообщил.

Хастингс называет этот шаг «долгожданным», говоря, что Сарандос и Питерс «все больше» управляли компанией за последние 2,5 года. Сарандос был «движком» Netflix к оригинальному контенту, тогда как Питерс сыграл ключевую роль в формировании партнерства и способствовал продвижению компании в игровую индустрию.

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ

— Reed Hastings (@reedhastings) January 19, 2023