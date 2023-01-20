Сооснователь Netflix Рид Гастингс уходит с должности гендиректора, но фактически сохранит влияние и контроль

Хастингс говорит, что продолжит работать как исполнительный председатель, будучи «мостом» между советом директоров и CEO Netflix.

Одна из самых влиятельных фигур в стриминге отходит от — Рид Хастингс уходит с поста генерального директора Netflix. Тед Сарандос, содиректор компании, в дальнейшем будет руководить вместе с Грегом Питерсом, ранее занимавшим должность директора по продукту. В то же время, Хастингс фактически сохранит влияние и контроль над компанией — он останется в совете директоров и будет занимать должность председателя совета директоров «еще много лет», как он сам сообщил.

Хастингс называет этот шаг «долгожданным», говоря, что Сарандос и Питерс «все больше» управляли компанией за последние 2,5 года. Сарандос был «движком» Netflix к оригинальному контенту, тогда как Питерс сыграл ключевую роль в формировании партнерства и способствовал продвижению компании в игровую индустрию.

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ — Reed Hastings (@reedhastings) January 19, 2023

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По общепринятой легенде создания Netflix – Хастингс просрочил возвращение видеокассеты «Аполлон-13» на 6 недель и задолжал прокату 40$. Тогда он и придумал бизнес-модель для будущей платформы: покупатель оформляет ежемесячную подписку, платит 30-40$ в месяц и смотрит неограниченное количество фильмов.

В 1997 году Рид Хастингс и Марк Рендольф основали компанию Netflix, сервис по аренде фильмов, отправлявший DVD по почте. В 2007 году они расширили бизнес с внедрением трансляции медиа, а за три года начали движение на международном рынке. В 2013-м Netflix дебютировал со своим первым сериалом «Карточный домик».

Уход Хастингса произошел на фоне того, как Netflix понемногу приходит в себя от тяжелого 2022 года. Компания потеряла подписчиков впервые за более десять лет и обвинила в этом жесткую конкуренцию, ограниченные возможности для роста и широко распространенное совместное использование аккаунтов.

Однако в только что опубликованном финансовом отчете за четвертый квартал сообщается, что стриминг получил 7,66 миллиона новых клиентов, достигнув общего количества подписчиков в 230,75 миллиона. В Netflix говорят, что результаты превзошли прогноз, и что они удовлетворены ранними показателями своего плана с поддержкой рекламы за 7 долларов в месяц. Ранее появлялась информация, что Netflix возвращает деньги рекламодателям, потому что стримингу не удалось достичь обещанных просмотров в базовом тарифе с рекламой.

Количество пользователей, присоединившихся к более дешевому тарифу не называют, а лучшие, чем ожидалось, результаты приписывают сильной линейке контента, включающей продолжение «Достать ножи: Стеклянная луковица», документальному сериалу «Меган и Гарри» и спин-оффу семейки Адамсов “Уэнсдей” (который продлили на второй сезон).

Компания с аккуратным оптимизмом смотрит на первый квартал 2023 года. Она считает, что увидит «скромный» рост своей базы подписчиков, и планирует развернуть платный обмен учетными записями «более широко» позже в этом году.

Источник: Engadget